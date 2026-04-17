Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 χορευτές «πλημμύρισαν» τη Νέα Παραλία - Αναβίωσε το «Καγκελάρι»

Snapshot Η εκδήλωση αναβίωσε το έθιμο «Καγκελάρι» από τα Τζουμέρκα, με ηπειρώτικη μουσική και παραδοσιακούς χορούς.

Δεκάδες πολιτιστικοί και χορευτικοί σύλλογοι από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές συνέβαλαν στο δρώμενο.

Η μουσική συνοδεία ήταν από την κομπανία του Νίκου Μπούσιου, προσφέροντας τον ρυθμό της γιορτής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον Χορευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «Η Ήπειρος». Snapshot powered by AI

Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης γέμισε με κόσμο και παράδοση το απόγευμα της Παρασκευής (17/4), όταν περισσότεροι από 300 χορευτές συμμετείχαν σε ένα εντυπωσιακό πασχαλινό δρώμενο.

Στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ηπειρωτική μουσική και παραδοσιακοί χοροί «έντυσαν» την παραλία, στο πλαίσιο της αναβίωσης του εθίμου «Καγκελάρι» (ή «Κύκλες») από τα Τζουμέρκα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον Χορευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «Η Ήπειρος».

Εκατοντάδες χορευτές σχημάτισαν μεγάλους κυκλικούς σχηματισμούς, δημιουργώντας μια ζωντανή εικόνα γλεντιού και πολιτισμού που τράβηξε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Στη δράση συμμετείχαν δεκάδες πολιτιστικοί και χορευτικοί σύλλογοι από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, συμβάλλοντας σε ένα πολυπληθές παραδοσιακό δρώμενο που συνδύασε το πασχαλινό κλίμα με την ηπειρώτικη κληρονομιά.

Τη μουσική συνοδεία ανέλαβε η κομπανία του Νίκου Μπούσιου, δίνοντας τον ρυθμό σε μια μεγάλη γιορτή παράδοσης στη Νέα Παραλία.