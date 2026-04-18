Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκαν κάνναβη, χρήματα και όπλα
Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο νεαροί συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών.
Πρόκειται για μια 22χρονη και έναν 19χρονο, τους οποίους σταμάτησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για έλεγχο επειδή τους φάνηκαν ύποπτοι. Πάνω τους βρέθηκαν πολλές μικρές συσκευασίες κάνναβης έτοιμες για πώληση, συνολικά περίπου 89 γραμμάρια, καθώς και 520 ευρώ.
Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι της 22χρονης, όπου βρήκαν κι άλλη ποσότητα κάνναβης, ζυγαριές, σακουλάκια για συσκευασία, αλλά και ένα μαχαίρι και μια σιδερογροθιά.
Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Σχόλια
Trending
