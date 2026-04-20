Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 10:00:00 πμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΡΑΣΙΔΑ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

194

Κατασκευές

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 10:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΡΜΟΥ 15 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

372

Κατασκευές

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 32 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

358

Κατασκευές

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

374

Κατασκευές

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΧΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΙΞΟΥ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΓΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΩΡΟΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ έως κάθετο: ΗΧΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ 10 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

373

Κατασκευές

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 2:00:00 μμ

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 46 - ΔΡΟΣΙΑ

Κατασκευές

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 4:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΧΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως κάθετο: 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Λ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: Λ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Συντήρηση

20/4/2026 8:00:00 πμ

20/4/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΝΑΪΑΔΩΝ - ΣΕΜΕΛΗΣ - ΝΥΜΦΩΝ - ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΜΙΚΡΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

413

Λειτουργία

20/4/2026 8:30:00 πμ

20/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 128 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

367

Κατασκευές

20/4/2026 9:00:00 πμ

20/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 130 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 77 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

314

Κατασκευές

20/4/2026 9:00:00 πμ

20/4/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

284

Λειτουργία

20/4/2026 10:00:00 πμ

20/4/2026 1:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΟΔΟΥ. ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΩΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ

286

Συντήρηση

20/4/2026 10:00:00 πμ

20/4/2026 1:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ ΝΟ 1 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

370

Κατασκευές

20/4/2026 10:00:00 πμ

20/4/2026 2:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘΥ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘΥ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΑΝΘΥ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

371

Κατασκευές

20/4/2026 10:00:00 πμ

20/4/2026 2:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΥ. ΜΑΜΑΛΗ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

371

Κατασκευές

