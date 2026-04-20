Λαμία: Αναζητούν τη γυναίκα που έριξε καυστικό υγρό για να ξεράνει δέντρο - Ήταν μουριά;
Αναφορές ότι γυναίκα έριξε ακουαφόρτε στις ρίζες δέντρου σε κεντρικό σημείο της πόλης - Οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτοψία και δειγματοληψίες, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Ασφάλεια Λαμίας
Στη Λαμία έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση μετά από καταγγελία για ένα σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό που φέρεται να έγινε το Σάββατο 18 Απριλίου, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες και αναρτήσεις στα social media, μια γυναίκα φέρεται να έριξε ακουαφόρτε (ένα πολύ δυνατό καυστικό οξύ) στις ρίζες ενός δέντρου, στη διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Μιαούλη.
Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα αποφανθεί μετά από τη λήψη δείγματος στο σημείο για έλεγχο. Οι ειδικοί θα εξετάσουν δείγματα από το δέντρο και το χώμα, για να δουν αν υπάρχουν τοξικές ουσίες και πόση ζημιά έχει γίνει.
Η υπόθεση έχει ήδη πάει στην Ασφάλεια Λαμίας και έχει γίνει επίσημη καταγγελία.
Για το θέμα μίλησε και η Χρυσάνθη Καραγιάννη, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της Κακοποίησης των Ζώων για τους νόμους Φθιώτιδας και Βοιωτίας. Όπως είπε στο Newsbomb, «τέτοιες ενέργειες κάνουν μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον και είναι επικίνδυνες και για τα ζώα που κινούνται στην περιοχή».
Παράλληλα, κάτοικοι γράφουν στα social media ότι παρόμοια περιστατικά δεν είναι κάτι καινούριο. Αναφέρουν πως έχουν δει και άλλες φορές δέντρα να ξεραίνονται από χημικές ουσίες, όπως χλωρίνη ή οξέα, με σκοπό να «ενοχλούν» λιγότερο την ορατότητα σε μαγαζιά ή σπίτια.
Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι είδους δέντρο είναι αυτό που φέρεται να έχει υποστεί τη ζημιά ωστόσο είναι πιθανό να είναι μουριά.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιοι ευθύνονται.