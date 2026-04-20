Λαμία: Γυναίκα καταγράφηκε να ρίχνει άκουαφορτε σε δέντρα δρόμου με στόχο την καταστροφή τους

Snapshot Μια γυναίκα καταγράφηκε να ρίχνει άκουαφορτε σε δέντρο σε πεζοδρόμιο της οδού Καποδιστρίου στη Λαμία.

Η πράξη αυτή καταστρέφει το δημόσιο πράσινο και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για ζώα και ανθρώπους λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων.

Το άκουαφορτε αποτελεί περιβαλλοντική ρύπανση, καθώς είναι διαβρωτικό υγρό που καταστρέφει κάθε οργανική ύλη με την οποία έρχεται σε επαφή.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται να ενημερωθεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα «πιάστηκε» από φωτογραφικό φακό να ρίχνει άκουαφορτε (διάλυμα υδροχλωρικού οξέος) σε δέντρο που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, συγκεκριμένα σε πεζοδρόμιο της οδού Καποδιστρίου στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport και τη Χρυσάνθη Καραγιάννη, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της Κακοποίησης των Ζώων για τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, «η πράξη αυτή δεν αποτελεί μόνο καταστροφή δημόσιου πρασίνου, αλλά εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους. Μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες κυρίως σε ζώα που ενδέχεται να εισπνεύσουν τις αναθυμιάσεις ή να έρθουν σε επαφή με το σημείο, αλλά και σε ανθρώπους. Παράλληλα, συνιστά περιβαλλοντική ρύπανση, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα διαβρωτικό υγρό που καταστρέφει κάθε οργανική ύλη με την οποία έρχεται σε επαφή».

Η ίδια ανέφερε ότι «η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ αναμένεται να ενημερωθεί και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας».