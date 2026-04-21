Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για 80χρονο τουρίστα που πήγε για πεζοπορία και χάθηκε

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του, αλλά ταλαιπωρημένος καθώς παρελήφθη από ασθενοφόρο και μετέβη στο νοσοκομείο

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για 80χρονο τουρίστα που πήγε για πεζοπορία και χάθηκε
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 80χρονου Ιρανού τουρίστα, ο οποίος διαμένει σε βίλα στο Ρουμελή του νομού Ρεθύμνου και λίγο μετά τις 11:00 της Τρίτης (21/04) αποφάσισε να κάνει πεζοπορία προς το Πάνορμο.

Ωστόσο, ο 80χρονος φαίνεται να αποπροσανατολίστηκε, ενώ επιπλέον η υψηλή θερμοκρασία, αλλά και τα προβλήματα υγείας του –είναι διαβητικός– του προκάλεσαν δυσφορία.

Άμεσα κάλεσε το «112» μέσω του κινητού του τηλεφώνου κι ενημερώθηκαν όλες οι υπηρεσίες –Αστυνομία και Πυροσβεστική– και ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του.

Μέσω του στίγματος του κινητού τηλεφώνου και των ελάχιστων πληροφοριών, που είχε δώσει ο Ιρανός (που ζει μόνιμα στο Λονδίνο) τελικά πυροσβέστες τον εντόπισαν γύρω στις 17:30 σε αγροτική τοποθεσία ανάμεσα στο Ρουμελή και το Πάνορμο.

Ήταν ταλαιπωρημένος και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο, ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

