Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Νεάρχου, Αγίου Ναθαναήλ του Αποστόλου και του Οσίου Θεόδωρου του Συκεώτη.

Ο Άγιος Νέαρχος είναι μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Απριλίου. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον βίο του Αγίου Νεάρχου, παρά μόνο ότι θανατώθηκε στην πυρά.

Εικάζεται ότι ήταν φίλος του Αγίου Πολυεύκτου, οπότε, αν θεωρηθεί αυτό αληθές, τότε ο Νέαρχος πρέπει να μαρτύρησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου (249-251) και Ουαλεριανού (251-259).

Αύριο γιορτάζουν οι:

  • Νέαρχος, Νιάρχος
  • Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία

Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης επίσκοπος Αναστασιουπόλεως

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης έζησε στα τέλη του 6ου και τις αρχές του 7ου αιώνα. Καταγόταν από το χωριό Συκεοί της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, από το οποίο πήρε το προσωνύμιο «Συκεώτης».

Η μητέρα του Μαρία ήταν πρώην πόρνη, η οποία αφιερώθηκε στην ανατροφή του παιδιού της. Ο πατέρας του ονομαζόταν Κοσμάς και ήταν βασιλικός ταχυδρόμος. Ο Κοσμάς εγκατέλειψε όμως την έγκυο Μαρία.

Ο Θεόδωρος εκάρη μοναχός στη Μονή Χοτζεβά της Παλαιστίνης και μόνασε σε διάφορες μονές τόσο της Παλαιστίνης όσο και της χριστιανικής Ανατολής. Κλήθηκε μάλιστα από τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη στην Πόλη για να ευλογήσει και να κηρύξει. Όμως επειδή η φήμη του μεγάλωνε και δεν ήθελε να του αποδίδονται τιμές, επέστρεψε στο μοναστήρι του. Επίσης, διετέλεσε επίσκοπος Αναστασιουπόλεως.

Ο Όσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 613 μ.Χ.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ἐκ σπάργανων ἐπλήσθης τῆς θείας χάριτος, καὶ τῷ Θεῷ ἀνετέθης ὡς Σαμουὴλ ὁ κλεινός, τὴν ὑπέρτιμον στολὴν Πάτερ κληρούμενος, ὅθεν θαυμάτων αὐτουργός, καὶ Χριστοῦ μυσταγωγός, Θεόδωρε ἀνεδείχθης, θεοδωρήτως ἐκλάμπων, τᾶς ψυχοτρόφους δωρεᾶς τοὶς πιστοίς.

Διαβάστε επίσης

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αθλητής έτρεξε 42 χιλιόμετρα με δεμένα μάτια για καλό σκοπό

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργάτης «ξέχασε» να δηλώσει εισοδήματα που ξεπερνούν τις 334.000 ευρώ

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Με Μπαρτσελόνα ή Μονακό για την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026

23:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Τρομερή συνεργασία Ροναλντίνιο – Αντριάνο και υπέροχο γκολ, δείτε βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Πανικόβλητοι πεζοπόροι τρέχουν να σωθούν από ξαφνική έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η νύφη το πήρε πάνω της και απογείωσε το γλέντι

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν - Διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό

23:21LIFESTYLE

Η Meryl Streep αποκάλυψε τι είπε στην Anna Wintour πριν από το «The Devil Wears Prada 2»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τασούλας κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πώς και πού μπορούν να συναντηθούν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλες οι διασταυρώσεις

23:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Το φοβερό βίντεο με τον μικρό Γιαννάκη να «ξεσπά» σε κλάματα επειδή θα ζήσει από κοντά τον τελικό κυπέλλου

23:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Πότε ξεκινούν τα ματς των play offs

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για 80χρονο τουρίστα που πήγε για πεζοπορία και χάθηκε

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός στα playoffs: Προσοχή... δαγκώνει

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός δημοσιογράφος του Breitbart: Ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού πυλώνα των ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός στα playoffs: Προσοχή... δαγκώνει

23:44ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυρώστε αυτόν τον γάμο»: Σάλος στο διαδίκτυο για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς όταν είδε το νυφικό

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

20:35ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Ανάσα» στο παρά πέντε - Παράταση της εκεχειρίας με απόφαση Τραμπ - «Σοβαρά διασπασμένη» η ιρανική ηγεσία

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λένε για Τσίπρα, Καρυστιανού

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η νύφη το πήρε πάνω της και απογείωσε το γλέντι

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργάτης «ξέχασε» να δηλώσει εισοδήματα που ξεπερνούν τις 334.000 ευρώ

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ