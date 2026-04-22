Με κινητά τηλέφωνα επιχειρεί η ΕΛ.ΑΣ. - Έληξε η σύμβαση με τον πάροχο του κέντρου της Άμεσης Δράσης

Προβλήματα στο επιχειρησιακό πεδίο αντιμετωπίζουν εδώ και κάποια 24ώρα οι αστυνομικοί που δρουν στα κατά τόπους συμβάντα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς το σύστημα επικοινωνίας αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα.

Όπως καταγγέλλουν οι αστυνομικοί, λόγω του γεγονότος ότι δεν λειτουργεί η κονσόλα του κέντρου επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά τους, μπορεί να μην είναι ακριβείς, θέτοντας σε κίνδυνο εαυτούς, αλλά και την ίδια την επιχείρηση.

Σύμφωνα με έμπειρους αστυνομικούς που δρουν στο πεδίο, με δεδομένο ότι έχει «κρασάρει» το κέντρο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Tetra, δεν μπορούν να ακούσουν καθαρά τα σήματα που λαμβάνουν, μπορεί να μιλάει ο ένας «πάνω στον άλλο» με αποτέλεσμα να μην ακούγονται σαφείς εντολές, κι ως εκ τούτου να τίθεται σοβαρό θέμα ασφάλειας και για τους ίδιους που σπεύδουν στα συμβάντα.

Έληξε η σύμβαση με την Tetra και δεν ανανεώθηκε

Η σύμβαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την Tetra για το πρόγραμμα Tetra Sepura έχει λήξει, κι ως εκ τούτου δεν έχει γίνει συντήρηση στο κέντρο επικοινωνίας με αποτέλεσμα η επικοινωνία κέντρου-αστυνομικών να γίνεται είτε με τα κινητά τηλέφωνα, είτε με τους απαρχαιωμένους ασυρμάτους.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αφήνει να εννοηθεί ότι το πρόβλημα υφίσταται, ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί τροχοπέδη στην απρόσκοπτη λειτουργία του κέντρου και κατ' επέκτασην της συνεννόησης με το προσωπικό που βρίσκεται στο πεδίο.

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών, με πλήρη επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών» αναφέρει η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, την παραπάνω ανακοίνωση του υπουργείου, την διαψεύδουν οι αστυνομικοί στο πεδίο που τις τελευταίες ώρες προσπαθούν μετά δυσκολίας να συνεννοηθούν τόσο με το κέντρο όσο και μεταξύ τους.