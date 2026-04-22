Πάτρα: 102 ανακαινισμένα δωμάτια παραδόθηκαν στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου

Μια σημαντική εξέλιξη για τη φοιτητική μέριμνα σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την παράδοση 102 πλήρως ανακαινισμένων δωματίων στη Φοιτητική Εστία της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο.

Τα δωμάτια, τα οποία διατίθενται πλέον στους δικαιούχους φοιτητές και φοιτήτριες, είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό και παροχή ζεστού νερού μέσω ηλιακών πάνελ. Η παράδοσή τους αποτελεί ουσιαστική βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων φοιτητών.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα «πολύ σημαντική» για το ίδρυμα και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου και ιδιαίτερα τους Αντιπρυτάνεις Λένα Αλμπάνη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χρήστου Μπούρα:

«Μιά πολύ σημαντική μέρα η χθεσινή για τη φοιτητική μέριμνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras . Στη Φοιτητική Εστία Πατρών, στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο ξεκίνησε η διάθεση στους δικαιούχους φοιτήτριες και φοιτητές η διάθεση 102 δωματίων, πλήρως ανακαινισμένων με κλιματισμό και ζεστό νερό απο ηλιακά πάνελ. Ευχαριστώ όλους όσους εργάσθηκαν και βοήθησαν για αυτό και ειδικά τους Αντιπρυτάνεις κκ. Λένα Αλμπάνη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος .

«Αν θες να 'ρθούν γρήγορα οι μέρες που περιμένεις, μην τις αφήσεις ν' αντιληφθούν ότι τις περιμένεις. Κοίταζε αλλού...» Κώστας Μόντης»

