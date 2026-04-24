Online Games: «Ήρθαν για να μείνουν» - Τα νέα social media για Gen Z και Alpha

Οι προοπτικές και οι προκλήσεις της αγοράς του online gaming στην Ελλάδα και διεθνώς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως ανέφερε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Couch Heroes, αν και τα παραδοσιακά online games απευθύνονταν κυρίως σε ενήλικες, πλέον η αγορά στρέφεται και σε νεότερες ηλικίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα online games λειτουργούσαν ανέκαθεν ως τα «social media» για τους χρήστες, ωστόσο για την Gen Z και την Gen Alpha αποτελούν πλέον τα βασικά τους κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξατομίκευσης του περιεχομένου ανάλογα με τις ηλικίες και όχι στον περιορισμό του. Ανέλυσε επίσης τις επενδυτικές προοπτικές της αγοράς, καθώς και τα χαρακτηριστικά των αθλητικών παιχνιδιών, επισημαίνοντας τις σημαντικές προοπτικές που έχει η συγκεκριμένη αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό και τεχνολογικό ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο, σημειώνοντας ότι σημαντικός αριθμός Ελλήνων επαγγελματιών εργάζεται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Όπως είπε ο κ. Βαρδινογιάννης είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η επιστροφή και η αξιοποίησή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 25 studios, τα οποία διαμορφώνουν ένα δυναμικό και ταλαντούχο οικοσύστημα που χρειάζεται υποστήριξη. Κατέληξε ότι τα video games «ήρθαν για να μείνουν», καθώς η αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης με ιδιαίτερα υψηλές προοπτικές.

Από την πλευρά του, ο Nick Douzinas, Managing Director του Arcadium Fund, υπογράμμισε ότι τα online games για μία ολόκληρη γενιά αποτελούν πλέον τα νέα social media. Όπως ανέφερε, σε πλατφόρμες όπως το Roblox, πολλά παιδιά δεν συνδέονται μόνο για παιχνίδι, αλλά και για κοινωνικοποίηση. Όσον αφορά την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15, τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των γονέων.

Σημείωσε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για επενδύσεις στον κλάδο του online gaming, ενώ υπογράμμισε τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και τη διαφοροποίηση του περιεχομένου των νέων παιχνιδιών. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για παιχνίδια που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα και τον Ελληνισμό, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση του τομέα.

Και οι δύο ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην παιδεία και την εκπαίδευση των νέων στις νέες τεχνολογίες, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων και της δικτύωσης των φορέων του οικοσυστήματος. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Τίμος Κουρεμένος, Tech Journalist στον Όμιλο 24MEDIA.