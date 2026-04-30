Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει την απόφαση του ΔΣΑ περί παραίτησης Τζαβέλλα

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής.

Επίσης, υπογραμμίζει πως η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου.

Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας, προστίθεται.

Τέλος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει πως η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και πως η ίδια θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους.

