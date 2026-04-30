Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει την απόφαση του ΔΣΑ περί παραίτησης Τζαβέλλα

Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, καταγγέλει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής.

Επίσης, υπογραμμίζει πως η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου.

Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας, προστίθεται.

Τέλος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει πως η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και πως η ίδια θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους.

Διαβάστε επίσης

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικόλας Φαραντούρης: Ανακοίνωσε την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: Τον καλωσορίζω

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύβρεις και τοξική ρητορική»: Στην αντεπίθεση το Μαξίμου κατά Ανδρουλάκη μετά τα πυρά στη Βουλή

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης – Η πολιτική αλλαγή θα φέρει την κάθαρση

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει την απόφαση του ΔΣΑ περί παραίτησης Τζαβέλλα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία από την κόρη του 89χρονου πιστολέρο – Οι αιχμές σε συγγενείς και η περιουσία

19:25ME TO N & ME TO Σ

Οι νταβατζήδες του πλανήτη

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη - «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μνημείο για τους στρατιώτες που ανατινάχθηκαν με χειροβομβίδα αντί να αιχμαλωτισθούν από Ουκρανούς

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη πήγε στο σχολείο της με σουγιά γιατί δεν άντεχε το bullying των συμμαθητών της

19:05ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΔΜΕΔΕ: Επανεκλογή Κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου για την τριετία 2026 – 2029

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Ουρική αρθρίτιδα: Τι κάνουν οι μπανάνες στα επίπεδα ουρικού οξέος

18:58ANNOUNCEMENTS

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή ΔΙ.ΑΣ.

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Καβγάς Παππά και Χήτα: «Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το»

18:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: «Εκτός βασικού σεναρίου» η πορεία της οικονομίας - Απόφαση για επιτόκια από ... Ιούνιο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες και τους καπνούς: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την έκταση της φωτιάς στο Ίλιον

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε»

18:29ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Τσίπρας και ο καπιταλισμός της φιλανθρωπίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία από την κόρη του 89χρονου πιστολέρο – Οι αιχμές σε συγγενείς και η περιουσία

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη πήγε στο σχολείο της με σουγιά γιατί δεν άντεχε το bullying των συμμαθητών της

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: «Απέραντο» πάρκινγκ η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον – Επεκτάθηκε και σε διαμερίσματα

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη - «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πατίνι

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Καβγάς Παππά και Χήτα: «Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες και τους καπνούς: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την έκταση της φωτιάς στο Ίλιον

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε μνημείο για τους στρατιώτες που ανατινάχθηκαν με χειροβομβίδα αντί να αιχμαλωτισθούν από Ουκρανούς

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Κοιλάδα του Θανάτου: Το πιο ζεστό μέρος της Γης γέμισε πολύχρωμα λουλούδια - Βίντεο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Η Ένωση Εισαγγελέων καταδικάζει την απόφαση του ΔΣΑ περί παραίτησης Τζαβέλλα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ