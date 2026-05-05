Έρχονται Τραμπ και Χέγκσεθ στην Ελλάδα - Τι αποκάλυψη η Γκιλφόιλ

Εντός του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλώντας με δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της Μεσογείων, όπως έκανε γνωστό στην εκπομπή του δημόσιου καναλιού «Update» ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαθανασίου.

Επίσης, η πρέσβης αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθούν στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή η επίσκεψη Τραμπ και Χέγκσεθ κατά τη μετάβασή τους στην Τουρκία.