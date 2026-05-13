Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

Τα Βραβεία Βιβλίου Public 2026 επιστρέφουν και καλούν το αναγνωστικό κοινό να συμμετάσχει ενεργά, ψηφίζοντας ανάμεσα σε 1.581 αγαπημένα βιβλία από 1.400 συγγραφείς και 62 εκδότες στο www.publicbookawards.gr. Για 13η χρονιά, ο καταξιωμένος θεσμός, με θετική απήχηση που αγγίζει το 87% στο ελληνικό κοινό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα*, επιβεβαιώνει τη στενή του σύνδεση με τους αναγνώστες και δίνει και φέτος τον πρώτο λόγο σε εκείνους, αναδεικνύοντας τα βιβλία που ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά.

Η ψηφοφορία ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου 2026, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να επιλέξει τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Στη συνέχεια, από 25 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2026, οι αναγνώστες θα αναδείξουν τους τελικούς νικητές, επιλέγοντας ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας.

Στον πυρήνα των βραβείων βρίσκεται το βιβλίο ως φορέας ιδεών, συναισθημάτων και εμπειριών. Τα Βραβεία Βιβλίου Public αναδεικνύουν τις ιστορίες που συζητήθηκαν, αγαπήθηκαν και μοιράστηκαν, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ αναγνωστών, συγγραφέων και εκδοτικών οίκων και προάγοντας έμπρακτα τη φιλαναγνωσία στην Ελλάδα.

Οι αναγνώστες μπορούν να ψηφίσουν σε 10 κατηγορίες, επιλέγοντας ένα βιβλίο ανά κατηγορία, με δυνατότητα συμμετοχής σε όλες:

1. Ελληνικό μυθιστόρημα (δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα είδη αφηγηματικής πεζογραφίας εκτός αυτής του μυθιστορήματος).

2. Μεταφρασμένο μυθιστόρημα (στην ελληνική γλώσσα)

3. Ελληνικό Διήγημα

4. Ελληνικό non-fiction (περιλαμβάνει: δοκίμιο, έρευνα, βιογραφία, μαρτυρία, πολιτική, οικονομία, ψυχολογία)

5. Ελληνική σύγχρονη ποίηση (εξ ολοκλήρου νέες ποιητικές συλλογές και έργα σύγχρονων ποιητών που εκδόθηκαν την περσινή χρονιά)

6. Ελληνική παιδική λογοτεχνία (βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά 2-11. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά βιβλία π.χ. αριθμοί, λέξεις, χρώματα, αλφαβήτα αλλά και βιβλία με ήχους).

7. Ελληνική εφηβική λογοτεχνία

8. Ευ Ζην (ελληνικά βιβλία Μαγειρικής, Αυτοβελτίωσης, Χόμπι-Ελεύθερου Χρόνου)

9. Πρωτοεμφανιζόμενος/η συγγραφέας (με το 1ο βιβλίο να έχει εκδοθεί μέσα στο 2025)

10. Το αγαπημένο σου Audiobook από την Bookvoice στα Public

Παράλληλα, οι ειδικές διακρίσεις αναδεικνύουν πρόσωπα και πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν το σύγχρονο εκδοτικό τοπίο. Το «Βραβείο Εκδοτικό Αποτύπωμα» τιμά τον εκδότη με τη σημαντικότερη συνολική παρουσία, ενώ τα «Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public» αποτυπώνουν τη ματιά των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά σε άμεση επαφή με το αναγνωστικό κοινό, αναδεικνύοντας τίτλους που ξεχώρισαν στην εμπειρία του βιβλιοπωλείου. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν δύο υποκατηγορίες:

  • Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public – Ελληνικό Μυθιστόρημα
  • Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public – Ελληνικό Παιδικό Βιβλίο

Τα Βραβεία Βιβλίου Public αποτελούν μια ανοιχτή πλατφόρμα έκφρασης για το αναγνωστικό κοινό, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη φωνή των αναγνωστών και επιβεβαιώνοντας ότι το βιβλίο παραμένει ζωντανό και ουσιαστικό κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής.

*Πηγή: Έρευνα «Βιβλία και βραβεία βιβλίων στην Ελλάδα», QED, πλατφόρμα People of Greece, Απρίλιος 2026, n=500, online έρευνα σε ενήλικο πληθυσμό 18+, πανελλαδική κάλυψη

