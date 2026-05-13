Ιωάννινα: «Δώρο ζωής» από 68χρονο - Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

Ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 68χρονου από την Άρτα, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το EpirusPost.gr, μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου του 68χρονου, η οικογένειά του, παρά τη βαθιά οδύνη, πήρε τη γενναία απόφαση να συναινέσει στη δωρεά των οργάνων του, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Η επιχείρηση λήψης του ήπατος, των νεφρών και των κερατοειδών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 13 Μαΐου. Στη διαδικασία συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από το ΠΓΝΙ, καθώς και ιατρική ομάδα από την Ιταλία, που κατέφθασε στα Ιωάννινα για τη λήψη συγκεκριμένου μοσχεύματος.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με ανακοίνωσή της, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του 68χρονου, ευχαριστώντας τους για την πράξη τους. Παράλληλα, συγχαίρει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου, του Αναισθησιολογικού Τμήματος και τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων για την άρτια εκτέλεση της επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).