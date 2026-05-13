Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο,

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, καλύπτοντας δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  • Το νομοσχέδιο προβλέπει πλαφόν 30%
  • 50% στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης.
  • Θα θεσπιστεί δικαίωμα άμεσης επικοινωνίας των δανειοληπτών με εκπρόσωπο της τράπεζας αντί για εφαρμογές, και τα μέτρα θα ισχύσουν από 20 Νοεμβρίου χωρίς αναδρομική ισχύ.
  • Οι έλεγχοι της νέας Ανεξάρτητης Αρχής στην αγορά είναι εντατικοί και έχουν επιφέρει υψηλό ποσοστό είσπραξης προστίμων, φτάνοντας το 99,5%.
  • Η αστυνομία θα παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν υπάρχουν βίαιες καταστάσεις, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης, ενώ ο Υπουργός τονίζει την ανάγκη αποδοχής αυτής της παρουσίας από όλους.
Snapshot powered by AI

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά στην καταναλωτική
πίστη, το οποίο βάζει τέλος σε φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών εις βάρος
των δανειοληπτών μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρεται ουσιαστικά στο μέτρο που είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εβδομαδιαία ανασκόπηση που συνηθίζει να κάνει στα social media, προ 10 ημερών.

«Αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, κατ’ εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών
οδηγιών. Με τη διαφορά ότι εμείς πηγαίνουμε αρκετά παρακάτω αυτή την
υπόθεση. Μιλάμε για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες
εξασφαλίσεις», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις του. Μπαίνει πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αρχικό κεφάλαιο
του δανείου που έχει υπογράψει ο δανειολήπτης και το τελικό ποσοστό θα ορίζεται
με υπουργική απόφαση πάντα σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Επίσης, θα δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης στον πολίτη, αν μέσα σε 14
ημέρες δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση, ενώ δίνουμε το
δικαίωμα στους ανθρώπους να ζητήσουν να έχουν απευθείας επικοινωνία με
άνθρωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με εφαρμογή. Θα ισχύσει από τις 20
Νοεμβρίου, διότι αυτό προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ,
διότι θα ήταν άδικο για όσους ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους έναντι εκείνων
που δεν είχαν ανταποκριθεί».

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως
είναι σκληρό για την αγορά, αλλά τίμιο σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία.

«Όσον αφορά στα τρόφιμα, ο προσανατολισμός μας είναι το μέτρο να παραταθεί
και μετά τις 30 Ιουνίου για να φρενάρουμε αυτή την κατάσταση, ενώ για τα
καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Αν
ισορροπήσουν οι τιμές, θα αποσυρθεί. Αν όχι, τότε θα πρέπει να είμαστε σε
εγρήγορση για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε».

Για τους ελέγχους που γίνονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της νέας
Ανεξάρτητης Αρχής, τόνισε πως είναι σοβαροί, εντατικοί και αφορούν στο σύνολο
της αγοράς. «Αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση», δήλωσε ο
Υπουργός Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του, από τα 21 εκατ. ευρώ που είχαν επιβληθεί ως πρόστιμα από τη ΔΙΜΕΑ
πριν τη δημιουργία της νέας Αρχής, έχει εισπραχθεί το 99,5%. «Επομένως, τα
πρόστιμα πληρώνονται κανονικά στο σύνολό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα επεισόδια στο ΑΠΘ, τονίζοντας πως
«ταλαιπωρηθήκαμε για πολλά χρόνια με καταλήψεις, βιαιότητες και ιδεοληψίες.
Υπήρχαν αντιστάσεις και αντιδράσεις για πάρα πολλά χρόνια με το να μπει η
αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια.

Την περίοδο που ήμουν Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, χτιζόταν η βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ. Εκείνη την περίοδο χρειάστηκε ναεγκαταστήσω μια διμοιρία των ΜΑΤ για ένα χρόνο, διότι πριν κάθε μήνα την γκρέμιζαν κάποιοι αναρχικοί. Η αστυνομία μπορεί και πρέπει να επεμβαίνει στο πανεπιστήμιο όταν υπάρχουν βίαιες καταστάσεις. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα μπροστά και θεωρώ αυτονόητη την παρουσία της αστυνομίας οπουδήποτε και όταν χρειάζεται να παρέμβει, όπως σε κάθε δημόσιο χώρο. Αυτά πρέπει να είναι αποδεκτά απ’ όλους».

Τέλος, σχολίασε την κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους. «Πρέπει το πολιτικό
σύστημα να δείξει ηρεμία απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύω ότι τα
αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολλή σχέση με ό,τι βλέπουμε αυτή τη
στιγμή. Οι άνθρωποι δίνουν μια απάντηση που δεν είναι δεσμευτική. Στην κάλπη
όμως δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά
τους και δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται. Δεν μπορεί κάποιος στο αποτέλεσμα
μιας δημοσκόπησης, να βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών. Υπάρχουν τόσο
σοβαρά θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και απαιτούνται από τα
κόμματα να εκφράσουν σκέψεις, ιδέες, την κριτική τους και όχι να κυνηγάνε τις
εταιρείες δημοσκοπήσεων», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΚΟΣΜΟΣ

Drone στη Λευκάδα: Δεν είναι δικό μας υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Βαλένθια-Παναθηναϊκός με Score More-Win More* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δώρο ζωής» από 68χρονο - Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Νέο σύστημα ακοής «ακολουθεί» ό,τι επιλέγει ο εγκέφαλος – Τι θα αλλάξει με τα ακουστικά βαρηκοΐας

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται ο κύριος, καταστροφικός σεισμός

11:17LIFESTYLE

Dua Lipa κατά Samsung: Η εταιρεία απαντά για τη παράνομη χρήση της εικόνας της - «Είχαμε πάρει άδεια»

11:16WHAT THE FACT

Αλλάζει η διάρκεια της ημέρας: Γιατί θα έχουμε... 25ώρο στο μέλλον

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου Χαλανδρίου στον Χαρδαλιά: «Έκλεισε εκκρεμότητα 17 ετών»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα – Η «επίθεση» γοητείας του Γάλλου προέδρου - Βίντεο

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

10:54ME TO N & ME TO Σ

Παιδιά ευτυχισμένα, όχι επιτυχημένα…

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Γουές Στρίτινγκ: Ποιος είναι ο υπουργός Υγείας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας - Λάτρης του Star Wars, εξωστρεφής και «Μπλερικός»

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο της CIA ξαναγράφει την Ιστορία: Εντοπίστηκε κρυφός θάλαμος κάτω από τη Σφίγγα στην Αίγυπτο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Fenomeno Roadster είναι η πιο ισχυρή ανοιχτή Lamborghini έως τώρα

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παρέσυρε συγχωριανό του για να τον σκοτώσει - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

10:43LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποια είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, οικοδέσποινα του φετινού διαγωνισμού και κληρονόμος της αυτοκρατορίας κοσμημάτων

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

10:17LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas;

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ