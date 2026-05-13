Έγγραφο της CIA ξαναγράφει την Ιστορία: Εντοπίστηκε κρυφός θάλαμος κάτω από τη Σφίγγα στην Αίγυπτο

Snapshot Ένα έγγραφο της CIA του 1952 αναφέρει φωτογραφίες από το 1950 που περιλαμβάνουν τη φράση «Ναός κάτω από τη Σφίγγα», αναζωπυρώνοντας εικασίες για κρυφό θάλαμο κάτω από το μνημείο.

Η ύπαρξη της λεγόμενης «Αίθουσας των Αρχείων» κάτω από τη Σφίγγα παραμένει ανεπιβεβαίωτη και αμφισβητείται από κύριους αρχαιολόγους, όπως ο Ζάχι Χάουας.

Η «Αίθουσα των Αρχείων» συνδέεται με θρύλους και προβλέψεις του Έντγκαρ Κέισι για κρυμμένα αρχαία αρχεία που περιγράφουν χαμένους πολιτισμούς και προηγμένη γνώση.

Σεισμικές μελέτες και γεωραντάρ έχουν εντοπίσει υπόγειες κοιλότητες στην περιοχή της Σφίγγας, αλλά δεν έχουν αποδείξει την ύπαρξη τεχνητών θαλάμων.

Το έγγραφο της CIA αποτελεί αρχειακό κατάλογο και όχι επιχειρησιακή αναφορά, ενώ έχει προκαλέσει συζητήσεις σε φόρουμ συνωμοσιών και κοινότητες αρχαίας ιστορίας.

Η τοποθεσία μιας αρχαίας βιβλιοθήκης που πιστεύεται ότι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Σφίγγα της Αιγύπτου αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας.

Τώρα, ένα έγγραφο της CIA που επανεμφανίστηκε από το 1952 αναζωπυρώνει τις εικασίες γύρω από τον θρυλικό «Αίθουσα των Αρχείων», μετά τον εντοπισμό μιας αινιγματικής αναφοράς σε «ναό κάτω από τη Σφίγγα» μέσα σε έναν κατάλογο φωτογραφικού υλικού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Ο θρύλος της «Αίθουσας των Αρχείων» έχει γοητεύσει το κοινό για σχεδόν έναν αιώνα, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι το μυθικό αρχείο περιέχει αρχαία κείμενα, χάρτες και αποδείξεις ενός χαμένου πολιτισμού που προϋπήρχε της καταγεγραμμένης ιστορίας.

Το δεκασελιδο έγγραφο της CIA, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 1952, τιτλοφορείται «Presentation Form for Graphic Material» και φαίνεται να καταγράφει 11 ρολά ασπρόμαυρων φωτογραφικών αρνητικών που τραβήχτηκαν μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 1950.

Αντί για μια επιχειρησιακή αναφορά πληροφοριών, το έγγραφο μοιάζει να είναι ένας απλός αρχειακός κατάλογος.

Όμως οι υποστηρικτές θεωριών λένε ότι η φράση «Temple under Sphinx» ξεχωρίζει, επειδή δεν αποτελεί συνηθισμένη αρχαιολογική περιγραφή όπως χρησιμοποιείται σήμερα.

Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Άρα η CIA ξέρει για τον ναό ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΙΓΓΑ. Ακόμα θα λέτε ότι είναι ψέμα η Αίθουσα των Αρχείων;».

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ η ύπαρξη κρυφού ναού κάτω από τη Μεγάλη Σφίγγα, οι αρχαιολόγοι γνωρίζουν εδώ και καιρό τον αρχαίο «Ναό της Σφίγγας», μια κατασκευή που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το μνημείο στο οροπέδιο της Γκίζας.

Μεγάλο μέρος του σύγχρονου μύθου αποδίδεται στον Αμερικανό διορατικό Έντγκαρ Κέισι, ο οποίος προέβλεψε τη δεκαετία του 1930 ότι μια κρυφή αίθουσα με αρχεία από την Ατλαντίδα θα ανακαλυφθεί κάποτε κάτω από το πόδι της Σφίγγας.

Σύμφωνα με τον Κέισι, το κρυφό αρχείο περιέχει κείμενα που περιγράφουν την ξεχασμένη ιστορία της ανθρωπότητας, προηγμένη επιστήμη και καταστροφικά γεγονότα που κατέστρεψαν παλαιότερους πολιτισμούς. Προέβλεψε ότι η αίθουσα θα ανακαλυφθεί κάποτε, τροφοδοτώντας δεκαετίες εικασιών και αποστολών γύρω από το μνημείο.

Το ενδιαφέρον εντάθηκε τη δεκαετία του 1990, όταν σεισμικές μελέτες και ραντάρ διείσδυσης εδάφους εντόπισαν υπόγειες κοιλότητες και ανωμαλίες κοντά στη Σφίγγα.

Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Waseda και αργότερα αμερικανικές ομάδες εντόπισαν ασυνήθιστα κενά κάτω από το οροπέδιο της Γκίζας, αν και οι κύριοι αρχαιολόγοι αμφισβήτησαν ότι πρόκειται για τεχνητούς θαλάμους.

Ο διάσημος αιγυπτιολόγος Ζάχι Χάουας έχει επανειλημμένα αρνηθεί την ύπαρξη της Αίθουσας των Αρχείων, λέγοντας: «Η Σφίγγα έχει ανασκαφεί πλήρως. Ο φίλος και συνάδελφός μου, Μαρκ Λέχνερ, και εγώ την ερευνήσαμε το 1979. Δεν έχει βρεθεί τίποτα σαν Αίθουσα των Αρχείων μέσα ή κοντά στη Σφίγγα».

Πρόσθεσε επίσης ότι ερευνητές του έχουν ζητήσει άδεια να κάνουν ανασκαφές κάτω από τη Σφίγγα, την οποία αρνήθηκε, λέγοντας ότι «δεν έχει νόημα», υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν πως κάτω από το αριστερό πόδι υπάρχει μόνο συμπαγής βράχος.

Ωστόσο, η κυκλοφορία της αναφοράς της CIA έχει βάλει φωτιά σε φόρουμ συνωμοσιών και κοινότητες αρχαίας ιστορίας, με πολλούς να θέτουν το ίδιο ερώτημα: μήπως η υπηρεσία ανακάλυψε κάτι κάτω από τη Σφίγγα πριν από 70 και πλέον χρόνια;

«Φυσικά υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτά τα μνημεία από όσα μας λένε. Το Βιβλίο του Θωθ λέγεται ότι βρίσκεται κάτω από τη Σφίγγα», έγραψε άλλος χρήστης στο Reddit.

Το «Βιβλίο του Θωθ» είναι σημαντικό στοιχείο της αιγυπτιακής μυθολογίας, που περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση του Νεφερ-κα-πταχ, ενός πρίγκιπα της Αιγύπτου, ο οποίος αναζητά ένα ιερό κείμενο που αποδίδεται στον Θωθ, τον θεό της σοφίας.

Ο θρύλος λέει ότι το Βιβλίο του Θωθ είναι υποτίθεται κρυμμένο μέσα στην θρυλική Αίθουσα των Αρχείων κάτω από τη Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας.

Το υλικό του εγγράφου διαβιβαζόταν στην έδρα της CIA για αρχειακούς λόγους, με την πρώτη σελίδα να προειδοποιεί ότι το φιλμ νιτρικού άλατος ήταν εκρηκτικό και απαιτούσε ειδικό χειρισμό κατά τη μεταφορά.

Το έγγραφο εστιάζει κυρίως στο Αφγανιστάν, καταγράφοντας εκατοντάδες φωτογραφίες που σχετίζονται με αρχαιολογικές ανασκαφές, σπηλαιώδεις εξερευνήσεις, τοπικά χωριά, παζάρια, έργα υποδομής και γεωλογικές έρευνες.

Όμως, ανάμεσα σε συνηθισμένες καταχωρήσεις όπως «τουρίστας στις πυραμίδες», «Σφίγγα» και «ερειπωμένα κοντά στη Σφίγγα» υπάρχει η φράση που έχει πλέον αιχμαλωτίσει τη φαντασία του διαδικτύου: «Ναός κάτω από τη Σφίγγα; Ιούλιος ’50».

Ωστόσο, μια σύντομη γραμμή μέσα στο αρχείο είναι αυτή που έχει κεντρίσει τη φαντασία των υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο.