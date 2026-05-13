Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται καταστροφικός σεισμός

Μια σειρά εννέα μικρών σεισμών έπληξε την περιοχή Pardis ανατολικά της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr την Τετάρτη, αναζωπυρώνοντας τους φόβους μεταξύ των ειδικών και των κατοίκων ότι η ιρανική πρωτεύουσα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη σεισμική καταστροφή.

Η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες ότι η συσσωρευμένη τεκτονική πίεση κάτω και γύρω από την πρωτεύουσα, η οποία βρίσκεται κοντά σε πολλά ενεργά ρήγματα, θα μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον να προκαλέσει έναν πολύ μεγαλύτερο σεισμό. Ενώ οι δονήσεις στην περιοχή είναι συχνές, είναι λιγότερο συνηθισμένο να συμβαίνουν αρκετές στη σειρά.

Οι σεισμοί, που καταγράφηκαν ​σε μια μόνο νύχτα στην ανατολική επαρχία της Τεχεράνης, έγιναν αισθητοί σε μια περιοχή κοντά στο ρήγμα Mosha, μία από τις πιο ενεργές σεισμικές ζώνες του Ιράν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας από τους σεισμούς καταγράφηκε μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, προσθέτοντας ότι η ήπια σεισμική δραστηριότητα δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr επικαλέστηκε τον σεισμολόγο Mehdi Zare, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές εάν οι σεισμοί αντιπροσώπευαν απελευθέρωση συσσωρευμένης σεισμικής ενέργειας που θα μείωνε τον μελλοντικό κίνδυνο ή αντιθέτως ήταν προειδοποιητικά σημάδια ισχυρότερης μελλοντικής δραστηριότητας κατά μήκος του συστήματος ρηγμάτων κοντά στην Τεχεράνη.

Προειδοποίησε ότι η ευαλωτότητα της Τεχεράνης ενισχύεται όχι μόνο από τα ενεργά ρήγματα, αλλά και από την πυκνή αστική ανάπτυξη, τη συγκέντρωση πληθυσμού και την περιορισμένη ετοιμότητα. Είπε ότι ακόμη και σχετικά μικροί σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση στην πρωτεύουσα λόγω εύθραυστων υποδομών και συμφόρησης, περιπλέκοντας την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η Τεχεράνη, μια μητροπολιτική περιοχή με περισσότερους από 14 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται κοντά σε μεγάλα ενεργά ρήγματα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ρηγμάτων της Βόρειας Τεχεράνης, της Μόσα και του Ρέι. Ιρανοί ειδικοί έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ένας μεγάλος σεισμός κοντά στην πρωτεύουσα θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες. Το Ιράν είναι από τις χώρες με τις περισσότερες σεισμούς στον κόσμο και οι μνήμες παραμένουν έντονες από τον σεισμό στην πόλη Μπαμ τον Δεκέμβριο του 2003, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους.