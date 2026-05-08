Ηλεία: 58χρονος αγρότης σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) ένας 58χρονος αγρότης σε αγροτική περιοχή στο Βαρθολομιό του δήμου Πηνειού στην Ηλεία, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες στο χωράφι του όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, το όχημα αναποδογύρισε και τον τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Λεχαινά με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

