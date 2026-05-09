Σε λειτουργία από Δευτέρα τα νέα φυλάκια εισόδου στο Πρωτοδικείο

Snapshot Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 τίθενται σε λειτουργία νέα φυλάκια εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη.

Το φυλάκιο της οδού Δέγλερη θα εξυπηρετεί αποκλειστικά δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ στη Λουκάρεως οι δικηγόροι θα έχουν προτεραιότητα στην είσοδο.

Οι δικηγόροι καλούνται να προσέρχονται έγκαιρα τις πρώτες ημέρες για να αποφευχθούν συνωστισμοί και καθυστερήσεις. Snapshot powered by AI

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 τίθενται σε λειτουργία τα νέα φυλάκια εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών και νυν Πρωτοδικείο στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και ασφάλεια του χώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την ημερομηνία αυτή η είσοδος και η έξοδος όλων, δικαστών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των δύο συγκεκριμένων φυλακίων, καθώς οι υπόλοιπες είσοδοι καταργούνται.

Μάλιστα, έχει προβλεφθεί ειδική διευκόλυνση για τους δικηγόρους, αφού το φυλάκιο της οδού Δέγλερη θα εξυπηρετεί αποκλειστικά δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ στη Λουκάρεως οι δικηγόροι θα έχουν προτεραιότητα κατά την είσοδο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα.

Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Χριστόφορος Λινός

Εφέτης»

Διαβάστε επίσης