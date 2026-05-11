Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ένας 12χρονος και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο ΙΧ

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 12χρονο παιδί τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, σε σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι τραυματίες, ο 12χρονος, ένας 30χρονος και ένας 48χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.