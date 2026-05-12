Τραγωδία στη Χαλκίδα με ηλικιωμένο οδηγό μηχανής

Τραγωδία στην άσφαλτο το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5/26), με ηλικιωμένο οδηγό μηχανής να πέφτει στο οδόστρωμα εξαιτίας αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με το eviaonline ο οδηγός που κινούνταν σε δρόμο της Χαλκίδας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και παρόλα που κατόρθωσε να τη σταματήσει στην άκρη, δεν κράτησε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στο δρόμο!

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή αργότερα το βράδυ, ο άτυχος άνδρας κατέληξε και μένει να δούμε αν ο θάνατος του προήρθε συνέπεια της πρόσκρουσης με το οδόστρωμα ή σε άλλα παθολογικά αιτία που του προκάλεσαν και την ξαφνική αδιαθεσία.