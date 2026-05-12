Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στη Νέα Σμύρνη για την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας Γ. 16 ετών. Σχετική ανακοίνωση με πληροφορίες για την κοπέλα που αγνοείται έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», σήμερα (12/05).

Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού" για την εξαφάνιση της 16χρονης

Στις 04/05/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Αλεξάνδρα Γ. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα, 12/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμες και λευκές παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.