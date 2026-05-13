Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 109 - 111 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

534

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

536

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

544

Λειτουργία

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΑΙΝΔΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

559

Λειτουργία

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΝΟ 24 - 26 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

522

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

530

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΙΩΝΩΝ έως κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

530

Λειτουργία

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 2:00:00 μμ

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.

321

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ 30 απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

520

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 117 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

528

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

322

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΣΟΥΝΤΑ.

323

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΑΡΙΖΑ - Λ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ - Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΑΠΠΟΛΩΝΟΣ - ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1629

Λειτουργία

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΟΥΝΙΟ ΟΔΟΙ ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΚΑΤΩ ΣΟΥΝΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

436

Λειτουργία

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 7:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΣΣΟ έως κάθετο: ΚΗΦΙΣΣΟ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΙΚΑΡΙΔΗ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΝΕΔΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 7:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 7:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΛΙΣΣΟΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΙΛΙΣΣΟΥ 185 από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΙΛΙΣΣΟΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΓΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΕΒΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 7:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 90 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ

Κατασκευές

13/5/2026 8:00:00 πμ

13/5/2026 7:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΜΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΜΑΜΑΗ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΜΑΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 07:00 μμ

548

Κατασκευές

13/5/2026 8:30:00 πμ

13/5/2026 6:30:00 μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΣΤΟΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ, ΡΟΔΩΝ, ΓΕΡΑΝΙΩΝ, ΣΥΜΑΝΤΗΡΑΚΗ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΓΩΝΙΑ, ΜΕΛ.ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΕΩΣ ΓΩΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ ΓΩΝΙΑ ΠΑΠΑΔΕΔΕ, ΘΡΙΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΗΓΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΓΚΛΙΑΤΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟΥ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ ΕΩΣ ΘΕΑΤΡΑΚΙ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΜΕ ΗΡΑΣ ΕΩΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΙΡΑ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ ΕΩΣ ΠΑΠΑΔΕΔΕ, ΡΟΚΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΔΑΜ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΚΑΜΠΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΛΙΟΥ, ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΑΠΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΩΝΙΑ, ΑΠΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΩΝΙΑ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΕΩΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑ.

1486

Συντήρηση

13/5/2026 9:00:00 πμ

13/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 143 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 139 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

519

Κατασκευές

13/5/2026 9:00:00 πμ

13/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 116 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

480

Κατασκευές

13/5/2026 9:00:00 πμ

13/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΠΕΤΜΕΖΑ, ΧΙΟΥ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΛΑΡΙΣΗΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

324

Κατασκευές

13/5/2026 10:00:00 πμ

13/5/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

523

Κατασκευές

13/5/2026 10:00:00 πμ

13/5/2026 3:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 03:30 μμ

535

Κατασκευές

13/5/2026 12:30:00 μμ

13/5/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

555

Λειτουργία

13/5/2026 1:00:00 μμ

13/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ έως κάθετο: ΔΡΥΟΠΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

531

Λειτουργία

13/5/2026 4:00:00 μμ

13/5/2026 6:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΕΡΟΥ απο κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΙΒΥΗΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΣΙΠΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

552

Λειτουργία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:07ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα - Το προσωνύμιο που του έχουν δώσει οι Κινέζοι

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

08:03ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα, Τα μάτια της Νάντιας και οι τρίχες της Βάσιας

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Ώρα για παρουσία στις ΗΠΑ

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα 10 ταξιδιωτικά λάθη που μπορούν να σας μετατρέψουν σε «ασθενή μηδέν»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές - Πώς μπορούν να ψηφίσουν

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλό μέτωπο της κυβέρνησης κατά Τσίπρα - Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο Δημόσιο - Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ