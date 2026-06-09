Διακοπές νερού την Τρίτη (9/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Σμύρνης και Ανατολικής Ρωμυλίας
- ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Κουντουριώτου και Θεμιστοκλή Σοφούλη
- ΧΑΙΔΑΡΙ
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και Λεωφ .Αθηνών
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