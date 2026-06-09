Χανιά: Συνελήφθη για κατασκοπεία, αλλά ήταν τελικά τουρίστας

Snapshot Ένας56χρονος Γερμανός τουρίστας συνελήφθη στα Χανιά με κατηγορία κατασκοπείας αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά από δικαστική διαδικασία λόγω έλλειψης στοιχείων.

Το υλικό που είχε καταγράψει ο άνδρας κρίθηκε ως αποτέλεσμα προσωπικού χόμπι, αφού είναι ερασιτέχνης φωτογράφος στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι δικαστικές αρχές αποδέχτηκαν τους ισχυρισμούς του και δεν επέβαλαν περιοριστικούς όρους, κλείνοντας την υπόθεση.

Η υπόθεση προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών στα Χανιά πριν την τελική αθώωση του άνδρα. Snapshot powered by AI

Ένας 56χρονος Γερμανός τουρίστας, που είχε συλληφθεί στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπείας, αφέθηκε τελικά ελεύθερος μετά τη δικαστική διαδικασία, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να στηρίζουν τις αρχικές υπόνοιες.

Η υπόθεση έκλεισε σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, όταν ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του daynight, το υλικό που είχε καταγράψει κρίθηκε ότι εντασσόταν στο πλαίσιο προσωπικού χόμπι, καθώς ο ίδιος είναι ερασιτέχνης φωτογράφος που συνηθίζει να φωτογραφίζει στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο 56χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του, είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ότι δεν είχε καμία πρόθεση κατασκοπείας, επισημαίνοντας επίσης ότι στο σημείο δεν υπήρχε σχετική σήμανση απαγόρευσης φωτογράφισης.

Οι ισχυρισμοί του έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έκριναν ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω κράτησης, δίνοντας τέλος στην υπόθεση που είχε προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών στα Χανιά.