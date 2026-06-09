Αγρίνιο: Αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε σε λακκούβα που άνοιξε λόγω βροχόπτωσης

Η ισχυρή βροχόπτωση και ο μεγάλος όγκος υδάτων που έπληξαν την περιοχή προκάλεσαν προβλήματα στην οδό Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει το agriniopress, σε τμήμα του δρόμου όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση, δημιουργώντας μεγάλη λακκούβα. Ένα όχημα ιδιωτικής εταιρείας έπεσε στο σημείο και ακινητοποιήθηκε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα. Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

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