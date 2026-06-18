12 ή 400; Πόσους βουλευτές έχει η Βουλή; Το γκάλοπ του Newsbomb και οι αναπάντεχες απαντήσεις

Snapshot Το Newsbomb ρώτησε νέους για το πολίτευμα της Ελλάδας, τον πρωθυπουργό και τον αριθμό των βουλευτών στη Βουλή.

Οι απαντήσεις ποίκιλαν, με ορισμένους να μπερδεύουν βασικές πολιτικές έννοιες και αριθμούς.

Πολλοί νέοι παραδέχθηκαν ότι δεν γνώριζαν τις απαντήσεις αλλά εξέφρασαν διάθεση να μάθουν.

Η σωστή απάντηση για το πολίτευμα είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 300 βουλευτές στη Βουλή. Snapshot powered by AI

Πόσο καλά γνωρίζουν οι νέοι τα βασικά της πολιτικής ζωής της χώρας; Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους και έθεσε τρεις φαινομενικά απλές ερωτήσεις:

Ποιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδας, ποιος είναι ο πρωθυπουργός και πόσους βουλευτές έχει η Βουλή.

Οι απαντήσεις είχαν απ’ όλα. Κάποιοι ήταν διαβασμένοι και απάντησαν χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλοι μπέρδεψαν αριθμούς, όρους και... πολιτικές έννοιες, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές που προκάλεσαν γέλιο. Από το «12 βουλευτές» και τις «400 έδρες», μέχρι το απορημένο «τι είναι αυτό το πολίτευμα;» και το αυθόρμητο «δημοκρασία», οι νέοι έδωσαν απαντήσεις που είχαν ενδιαφέρον, χιούμορ και ειλικρίνεια.

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Βιντεογράφος: Χάρης Γκίκας







Βέβαια, υπήρξαν και οι πιο ενημερωμένοι που απάντησαν σωστά και χωρίς δισταγμό: «Κυριάκος Μητσοτάκης», «Νέα Δημοκρατία», «Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία» και «300 βουλευτές». Άλλοι πάλι χρειάστηκαν λίγη βοήθεια, ενώ κάποιοι παραδέχθηκαν με χαμόγελο ότι δεν γνώριζαν.

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Το καλό είναι ότι, ακόμη κι όσοι τα μπέρδεψαν, το πήραν με χιούμορ και υποσχέθηκαν ότι θα θυμούνται πλέον τις σωστές απαντήσεις. Άλλωστε, ένα γκάλοπ μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί και να σου μάθει κάτι καινούργιο!

Για την ιστορία, η σωστή τριάδα είναι:

Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 300 βουλευτές στη Βουλή.

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