Θεσσαλονίκη: «Άδειασε» το ρεζερβουάρ δικύκλου και συνελήφθη

Ένας 44χρονος συνελήφθη επειδή αφαίρεσε 5 λίτρα βενζίνης από σταθμευμένο δίκυκλο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Θεσσαλονίκη: «Άδειασε» το ρεζερβουάρ δικύκλου και συνελήφθη
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ΕΛΛΑΔΑ
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Πέντε λίτρα βενζίνης από το ρεζερβουάρ σταθμευμένου δίκυκλου φέρεται να αφαίρεσε ένας 44χρονος στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 44χρονος εντοπίστηκε, το πρωί της Τετάρτης, και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

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