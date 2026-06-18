Θεσσαλονίκη: «Άδειασε» το ρεζερβουάρ δικύκλου και συνελήφθη

Πέντε λίτρα βενζίνης από το ρεζερβουάρ σταθμευμένου δίκυκλου φέρεται να αφαίρεσε ένας 44χρονος στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 44χρονος εντοπίστηκε, το πρωί της Τετάρτης, και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.