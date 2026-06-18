Συγκίνηση για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη – Το «αντίο» του Πέτρου Ευθυμίου και του Γιώργου Αδαλή

Τι ανέφεραν στις αναρτήσεις τους στα social media

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Συγκίνηση για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη – Το «αντίο» του Πέτρου Ευθυμίου και του Γιώργου Αδαλή
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης απεβίωσε, προκαλώντας συγκίνηση στον δημόσιο χώρο.
  • Ο Πέτρος Ευθυμίου ανέφερε ότι η φιλία τους ξεκινούσε από το Γυμνάσιο και χαρακτήρισε τη ζωή του Μαζαράκη ως άξια να ζήσει κανείς.
  • Ο Γιώργος Αδαλής τόνισε τη μάχη του Μαζαράκη με τον καρκίνο και τον αποχαιρέτισε ως φίλο, αδελφό και πατέρα, επισημαίνοντας τη σημαντική του προσφορά και κληρονομιά.
  • Η σύζυγος του Μαζαράκη, Ροσέλα, αναγνωρίστηκε για τη στήριξή της με δύναμη και αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας.
  • Η μνήμη και η επιρροή του Ανδρέα Μαζαράκη περιγράφονται ως διαρκείς και σημαντικές για τις επόμενες γενιές.
Snapshot powered by AI

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη.

Ευθυμίου: «Έζησε μια ζωή άξια να την ζήσει κανείς»

Με μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook που συνόδευσε με μία φωτογραφία του εκλιπόντα αποχαιρέτισε τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και δημοσιογράφος Πέτρος Ευθυμίου.

Στην ανάρτησή του ο κ. Ευθυμίου κάνει μία αναφορά στην φιλία του με τον εκλιπόντα που κρατούσε από το Γυμνάσιο όπου ήταν συμμαθητές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πέτρου Ευθυμίου

«Από το 1962 ως το 1968 ήμουν συμμαθητής με τον αδελφό του Ανδρέα, τον Πάνο, στο θρυλικό Ε' Γυμνάσιο Αρρένων Εξαρχείων. Ο Ανδρέας υπήρξε για την εφηβική παρέα μας ο άνθρωπος που μας μύησε στην αγάπη για τον αθλητισμό, αλλά και να ενδιαφερόμαστε για ανθρώπους με ιδιαίτερες διαδρομές ζωής. Από τον Αλέφαντο που αγόρευε στο καφενείο της πλατείας Εξαρχείων, τον πεχλιβάνη κρεοπώλη στην γωνία του ΒΟΧ, ως τους παλιούς αριστερούς του βουνού που δουλεύαν σε ταπεινές δουλειές αλλά με απίστευτες ιστορίες ζωής. Ήταν αυθεντικός σε όλα του. Μια αστείρευτη πηγή δυναμισμού. Με "έξαλλη ελληνολατρεία". Ο 'Αστέρας", το παγκράτιο, η μαντολινάτα, οι εκπομπές, η διαρκής αναζήτηση, ήταν τμήμα μόνον της πολυσύνθετης δράσης και προσωπικότητας του. Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που κρατήσαμε διαρκή επαφή. Με τις παρατηρήσεις του, τις κριτικές του, τις προτάσεις του, πάντα κάτι κέρδιζε κανείς. Στον Πάνο και την οικογένεια του εύχομαι καλή δύναμη. Όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό σαν παρηγοριά, από το ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας, ότι ο Ανδρέας έζησε μια ζωή άξια να την ζήσει κανείς».

Αδαλής: «Το πρώτο “Rafale της Πέμπτης” άνοιξε τα φτερά του»

Συγκινητικός είναι και ο αποχαιρετισμός του οικονομολόγου Γιώργου Αδαλή στα social media στον Ανδρέα Μαζαράκη.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Αδαλή:

«ΤΟ ΠΡΩΤΟ RAFALE ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ

Ειλικρινά, τούτες τις ώρες δεν ξέρω τι να γράψω. Η μάχη που έδωσε ο Ανδρέας ο Μαζαράκης όλα αυτά τα χρόνια με τον καρκίνο ήταν μια μάχη γεμάτη πόνο, αλλά ήταν μια μάχη γεμάτη αξιοπρέπεια, θάρρος και πίστη.

Σήμερα, το πρώτο «Rafale της Πέμπτης» άνοιξε τα φτερά του για την τελευταία του αποστολή.

Είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται πλέον δίπλα στον Στρατηγό Αρχάγγελο και από εκεί ψηλά συνεχίζει να μας προσέχει όλους. Άλλωστε, σαν αετός που ήταν, πάντοτε από ψηλά μας παρακολουθούσε και μας προστάτευε.

Για μένα, δεν έφυγε απλώς ένας φίλος. Δεν έφυγε μόνο ο άνθρωπος με τον οποίο μοιραζόμασταν κάθε Πέμπτη τις εκπομπές μας επί μία ολόκληρη δεκαετία.

Σήμερα έχασα έναν Αδελφό.

Σήμερα έχασα έναν Πατέρα.

Και όσο κι αν προσπαθώ να βρω λόγια, δεν τα βρίσκω.

Ο Ανδρέας δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του στην Ελλάδα. Ήταν ένας άνθρωπος που φύτεψε σπόρους. Σπόρους γνώσης, ήθους, αγάπης και προσφοράς. Σπόρους που θα συνεχίσουν να ανθίζουν και να δίνουν καρπούς για πολλές γενιές ακόμη.

Ροσέλα, στάθηκες δίπλα του σαν βράχος όλα αυτά τα χρόνια. Με δύναμη, αξιοπρέπεια και αγάπη που σπάνια συναντά κανείς στη ζωή του. Θα είσαι πάντα η ηρωίδα μας.

Καλό ταξίδι, Αδερφέ μου.

Καλό ταξίδι, Ανδρίκο μου.

Η μνήμη σου δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί φρόντισες επί δεκαετίες να αφήσεις σπόρους παντού.

Καλό Παράδεισο, αητέ μου..»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία; Για άδειες διέλευσης κάνει λόγο το Ιράν

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελβετία - Βοσνία 4-1: Νίκη πρόκρισης με «χρυσές» αλλαγές τους Μανζάμπι και Βάργκας - Τα highlights

23:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Στο σπίτι του με βραχιολάκι 22χρονος που ήταν στη φυλακή για ενδοοικογενειακή απειλή

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη – Ευθυμίου: «Έζησε μια ζωή άξια να την ζήσει κανείς» - Αδαλής: «Το πρώτο “Rafale της Πέμπτης” άνοιξε τα φτερά του»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες εικονίσματα βρέθηκαν πεταμένα στα σκουπίδια – «Απογοητευτικό και στενάχωρο»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Με ισχυρή αστυνομική προστασία οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ σε ορεινό χωριό

23:27ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έρθουμε να σε σκοτώσουμε»: Νέα εφιαλτική απάτη στο Ρέθυμνο – Πώς οι επιτήδειοι κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Πάτρας: 62χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε εργοστάσιο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν: «Δεν είμαι βέβαιος ότι ο πόλεμος τελείωσε»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε στην ψυχολόγο της εν ώρα συνεδρίας

23:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν χωρά παρερμηνείες»: Στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΔΣΑ η απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή σε 48χρονο Ρεθυμνιώτη που έκανε το γραφείο του Δημάρχου «γυαλιά-καρφιά»

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

22:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζάππειο: Έναρξη του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» στις 21 Ιουνίου με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 200 οι νεκροί από τον Έμπολα - Τι φοβούνται οι αρχές

22:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κι όμως: Ο Τομ Χανκς δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το Forrest Gump

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Συρία - Νοσοκομείο κολαστήριο: Αφαίρεσαν το συκώτι ζωντανού κρατουμένου και το μεταμόσχευσαν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.100.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Συρία - Νοσοκομείο κολαστήριο: Αφαίρεσαν το συκώτι ζωντανού κρατουμένου και το μεταμόσχευσαν

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες και το νέο στοιχείο από την Κυριακή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες εικονίσματα βρέθηκαν πεταμένα στα σκουπίδια – «Απογοητευτικό και στενάχωρο»

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

22:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA και αποτύπωμα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φειδίας καταψήφισε την καταδίκη της Τουρκίας από την ευρωβουλή – «Σαν γυναίκα που πάει με άλλους»

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Λύνεται το τραγικό μυστήριο με τα 6 παιδιά της πρωταθλήτριας σκακιού - Όλα νεκρά

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ραντεβού στον ουρανό: Μην χάσετε την αποψινή σπάνια ευθυγράμμιση των τεσσάρων πλανητών - Σελήνη, Αφροδίτη, Δίας και Ερμής σε απόλυτη... τάξη

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη εικόνα στην Πάρο: Βρήκαν γερακοχελώνα – είδος υπό εξαφάνιση κρεμασμένη σαν «διακοσμητικό»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με σύζυγο που νάρκωνε και εξέδιδε τη γυναίκα του - Ξύπνησε μέσα στη νύχτα και διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας τη βίαζε

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

23:27ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έρθουμε να σε σκοτώσουμε»: Νέα εφιαλτική απάτη στο Ρέθυμνο – Πώς οι επιτήδειοι κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα

16:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 406,1 δισ. το δημόσιο χρέος το 2025 – Πτώση του ΑΕΠ κατά 63% σε μία πενταετία

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη – Ευθυμίου: «Έζησε μια ζωή άξια να την ζήσει κανείς» - Αδαλής: «Το πρώτο “Rafale της Πέμπτης” άνοιξε τα φτερά του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ