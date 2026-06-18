Συγκίνηση για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη – Το «αντίο» του Πέτρου Ευθυμίου και του Γιώργου Αδαλή

Snapshot Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης απεβίωσε, προκαλώντας συγκίνηση στον δημόσιο χώρο.

Ο Πέτρος Ευθυμίου ανέφερε ότι η φιλία τους ξεκινούσε από το Γυμνάσιο και χαρακτήρισε τη ζωή του Μαζαράκη ως άξια να ζήσει κανείς.

Ο Γιώργος Αδαλής τόνισε τη μάχη του Μαζαράκη με τον καρκίνο και τον αποχαιρέτισε ως φίλο, αδελφό και πατέρα, επισημαίνοντας τη σημαντική του προσφορά και κληρονομιά.

Η σύζυγος του Μαζαράκη, Ροσέλα, αναγνωρίστηκε για τη στήριξή της με δύναμη και αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας.

Η μνήμη και η επιρροή του Ανδρέα Μαζαράκη περιγράφονται ως διαρκείς και σημαντικές για τις επόμενες γενιές. Snapshot powered by AI

Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη.

Ευθυμίου: «Έζησε μια ζωή άξια να την ζήσει κανείς»

Με μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook που συνόδευσε με μία φωτογραφία του εκλιπόντα αποχαιρέτισε τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και δημοσιογράφος Πέτρος Ευθυμίου.

Στην ανάρτησή του ο κ. Ευθυμίου κάνει μία αναφορά στην φιλία του με τον εκλιπόντα που κρατούσε από το Γυμνάσιο όπου ήταν συμμαθητές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πέτρου Ευθυμίου

«Από το 1962 ως το 1968 ήμουν συμμαθητής με τον αδελφό του Ανδρέα, τον Πάνο, στο θρυλικό Ε' Γυμνάσιο Αρρένων Εξαρχείων. Ο Ανδρέας υπήρξε για την εφηβική παρέα μας ο άνθρωπος που μας μύησε στην αγάπη για τον αθλητισμό, αλλά και να ενδιαφερόμαστε για ανθρώπους με ιδιαίτερες διαδρομές ζωής. Από τον Αλέφαντο που αγόρευε στο καφενείο της πλατείας Εξαρχείων, τον πεχλιβάνη κρεοπώλη στην γωνία του ΒΟΧ, ως τους παλιούς αριστερούς του βουνού που δουλεύαν σε ταπεινές δουλειές αλλά με απίστευτες ιστορίες ζωής. Ήταν αυθεντικός σε όλα του. Μια αστείρευτη πηγή δυναμισμού. Με "έξαλλη ελληνολατρεία". Ο 'Αστέρας", το παγκράτιο, η μαντολινάτα, οι εκπομπές, η διαρκής αναζήτηση, ήταν τμήμα μόνον της πολυσύνθετης δράσης και προσωπικότητας του. Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που κρατήσαμε διαρκή επαφή. Με τις παρατηρήσεις του, τις κριτικές του, τις προτάσεις του, πάντα κάτι κέρδιζε κανείς. Στον Πάνο και την οικογένεια του εύχομαι καλή δύναμη. Όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό σαν παρηγοριά, από το ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας, ότι ο Ανδρέας έζησε μια ζωή άξια να την ζήσει κανείς».

Αδαλής: «Το πρώτο “Rafale της Πέμπτης” άνοιξε τα φτερά του»

Συγκινητικός είναι και ο αποχαιρετισμός του οικονομολόγου Γιώργου Αδαλή στα social media στον Ανδρέα Μαζαράκη.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Αδαλή:

«ΤΟ ΠΡΩΤΟ RAFALE ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ

Ειλικρινά, τούτες τις ώρες δεν ξέρω τι να γράψω. Η μάχη που έδωσε ο Ανδρέας ο Μαζαράκης όλα αυτά τα χρόνια με τον καρκίνο ήταν μια μάχη γεμάτη πόνο, αλλά ήταν μια μάχη γεμάτη αξιοπρέπεια, θάρρος και πίστη.

Σήμερα, το πρώτο «Rafale της Πέμπτης» άνοιξε τα φτερά του για την τελευταία του αποστολή.

Είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται πλέον δίπλα στον Στρατηγό Αρχάγγελο και από εκεί ψηλά συνεχίζει να μας προσέχει όλους. Άλλωστε, σαν αετός που ήταν, πάντοτε από ψηλά μας παρακολουθούσε και μας προστάτευε.

Για μένα, δεν έφυγε απλώς ένας φίλος. Δεν έφυγε μόνο ο άνθρωπος με τον οποίο μοιραζόμασταν κάθε Πέμπτη τις εκπομπές μας επί μία ολόκληρη δεκαετία.

Σήμερα έχασα έναν Αδελφό.

Σήμερα έχασα έναν Πατέρα.

Και όσο κι αν προσπαθώ να βρω λόγια, δεν τα βρίσκω.

Ο Ανδρέας δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του στην Ελλάδα. Ήταν ένας άνθρωπος που φύτεψε σπόρους. Σπόρους γνώσης, ήθους, αγάπης και προσφοράς. Σπόρους που θα συνεχίσουν να ανθίζουν και να δίνουν καρπούς για πολλές γενιές ακόμη.

Ροσέλα, στάθηκες δίπλα του σαν βράχος όλα αυτά τα χρόνια. Με δύναμη, αξιοπρέπεια και αγάπη που σπάνια συναντά κανείς στη ζωή του. Θα είσαι πάντα η ηρωίδα μας.

Καλό ταξίδι, Αδερφέ μου.

Καλό ταξίδι, Ανδρίκο μου.

Η μνήμη σου δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί φρόντισες επί δεκαετίες να αφήσεις σπόρους παντού.

Καλό Παράδεισο, αητέ μου..»

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