Βαγγέλης Μαρινάκης για Ανδρέα Μαζαράκη: Παντοτινέ φίλε να έχεις καλές τις αιώνιες θάλασσες

Snapshot Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον φίλο του Ανδρέα Μαζαράκη με συγκινητική ανάρτηση στο Facebook στις 18 Ιουνίου 2026.

Ο Μαζαράκης περιγράφεται ως επαναστάτης με κοφτερό μυαλό και ελεύθερο πνεύμα, που αγωνίστηκε για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα στη δημοσιογραφία, με μακρόχρονη παρουσία στον έντυπο και ραδιοφωνικό Τύπο, κυρίως στον ΣΚΑΙ 100,4 και στα Παραπολιτικά 90,1.

Η εκπομπή του «Ο Εξαρχείων» αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς ακροατές.

Ο Μαρινάκης εξέφρασε βαθύ σεβασμό και θλίψη για την απώλεια του φίλου του. Snapshot powered by AI

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποχαιρετά με συγκίνηση τον καλό του φίλο, Ανδρέα Μαζαράκη, που έφυγε από τη ζωή, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026.

Στην ανάρτησή του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης περιγράφει τον Ανδρέα Μαζαράκη ως έναν «επαναστάτη και αλύγιστο άνθρωπο», με «κοφτερό μυαλό» και «ελεύθερο πνεύμα». Υπογραμμίζει πως ο φίλος του υπήρξε ένας σπάνιος χαρακτήρας, που καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στάθηκε με δύναμη και αγωνιστικότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο την αγάπη του για τους συνανθρώπους του και την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Ξεκίνησες το μεγάλο σου ταξίδι όπως έζησες: γεμάτος αγάπη, δυνατός και ακούραστος στον αγώνα σου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, εκφράζοντας τον σεβασμό και τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια.