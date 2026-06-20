Φωτιά Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα στον Αλμυροπόταμο - Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες

Η φωτιά κατακαίει δασική έκταση μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρύστου

Επιμέλεια - Newsbomb

Φωτιά Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα στον Αλμυροπόταμο - Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες
Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στον Δήμο Καρύστου βρίσκεται σε εξέλιξη με βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 120 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρες ομάδες, 35 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με υποστήριξη υδροφόρων και μηχανημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  • Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση προκαλώντας νέες εστίες και δυσκολίες στα εναέρια μέσα λόγω αναταράξεων και εμποδίων όπως καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες.
  • Τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το σούρουπο για να υποστηρίξουν τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες θα παραμείνουν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα και απομάκρυνση των κατοίκων των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι.
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Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) στην περιοχή μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρύστου.

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν πλέον 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το εργο της κατάσβεσης και δημιουργούν πολλαπλές κηλιδώσεις και συνεπώς νέες εστίες πυρκαγιάς.

Ομοίως δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα εναέρια μεσα είτε λόγω αναταράξεων είτε λόγω εμποδίων στις ρίψεις αφού στην περιοχή υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογενήτριες.

Παρ όλα αυτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την εικόνα της πυρκαγιάς και συνεχίζουν μέχρι τον πλήρη έλεγχό της. Ομοίως και τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φώς προκειμένου να διευκολύνουν κατά το δυνατόν τις επίγειες δυνάμεις που θα παραμείνουν στην περιοχή της πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εκδόθηκαν 2 μηνύματα απο το 112

Στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και

Στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα

Δείτε βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς:

Δείτε περισσότερες εικόνες από την πυρκαγιά και τις προσπάθειες των πυροσβεστών να τη θέσουν υπό έλεγχο:

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Με πληροφορίες από eviaonline.gr, psaxna.gr

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