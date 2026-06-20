Κυκλοφοριακό χάος στον ΒΟΑΚ λόγω τροχαίου στο ύψος των Γουβών

Snapshot Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Γουβών.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε τμήμα όπου εκτελούνται οδικά έργα.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα λόγω της συμφόρησης.

Οι οδηγοί αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Γουβών και συγκεκριμένα στο τμήμα όπου εκτελούνται οδικά έργα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές οχημάτων και καθυστερήσεις, με την κίνηση να διεξάγεται με δυσκολία για αρκετή ώρα.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ οι οδηγοί χρειάστηκε να οπλιστούν με υπομονή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

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