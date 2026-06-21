Καλλιθέα: Φωτιά σε επιχείρηση εστίασης - Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στο πατάρι καταστήματος εστίασης στην Καλλιθέα κοντά στη Λεωφόρο Συγγρού περίπου τα μεσάνυχτα της 21ης Ιουνίου.

Η επιχείρηση λειτουργούσε ως καντίνα και βρισκόταν στη διαδικασία κλεισίματος όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.

Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα με 12 πυροσβέστες και έξι οχήματα και απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν μηχανήματα και επαγγελματικός εξοπλισμός στο πατάρι της επιχείρησης, ενώ η εκτίμηση των απωλειών συνεχίζεται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 21ης Ιουνίου στην Καλλιθέα, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης που βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Συγγρού.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 00:00 στο πατάρι της επιχείρησης, η οποία λειτουργεί ως καντίνα και βρισκόταν στη διαδικασία κλεισίματος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το κατάστημα στεγάζεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, υπήρξε έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 12 πυροσβέστες και έξι οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Ζημιές στον εξοπλισμό της επιχείρησης

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, στο πατάρι βρίσκονταν μηχανήματα και επαγγελματικός εξοπλισμός που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη φωτιά. Ωστόσο, η πλήρης καταγραφή και εκτίμηση των υλικών απωλειών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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