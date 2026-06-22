Χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ για την ομάδα της Ελλάδας

Την κορυφή του κόσμου κατέκτησε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (ISF), που διεξήχθη στη Σερβία, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό της Κίνας με σκορ 68-48.

Τη χώρα μας εκπροσώπησε το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Αναγέννησης Πάτρας, το οποίο είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση ως νικητής του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου.

Για τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη προχώρησε σε συγχαρητήρια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον ημιτελικό, η ελληνική ομάδα επικράτησε της Τουρκίας με 71-59.

Η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη

«Χρυσό και στην κορυφή του κόσμου!

Συγχαρητήρια στην Ελλάδα ?????? που κατέκτησε το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (ISF) στη Σερβία, νικώντας στον τελικό την Κίνα με 68-48.

Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που έχει χαρίσει στη χώρα μας μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές εθνικής συγκίνησης και υπερηφάνειας. Από γενιά σε γενιά, η ελληνική καλαθοσφαίριση συνεχίζει να εμπνέει νέα παιδιά να ονειρεύονται, να δουλεύουν και να διεκδικούν το καλύτερο. Γι’ αυτό και οι επιτυχίες του σχολικού αθλητισμού έχουν ιδιαίτερη αξία: αποτελούν τα φυτώρια όπου αναδεικνύονται οι αυριανοί πρωταγωνιστές των γηπέδων, αλλά κυρίως οι αυριανοί ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Η Ελλάδα συμμετείχε με τη νικήτρια του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου, το Ιδιωτικό ΓΕΛ Αναγέννησης Πάτρας.

Η Ελλάδα στην κορυφή. Μπράβο, παιδιά! ??????»