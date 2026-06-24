Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Texas A&M University συμφώνησαν σε πρωτοποριακό διπλό μεταπτυχιακό

Νέο διπλό μεταπτυχιακό (Dual Master of Science) στις Επιστήμες του Νερού, της Ενέργειας, της Τροφής και του Κλίματος (Water–Energy–Food–Climate Nexus)

Επιμέλεια - Δημήτρης Μάνωλης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Texas A&M University συμφώνησαν σε πρωτοποριακό διπλό μεταπτυχιακό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Texas A&M University δημιούργησαν ένα διπλό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα «Water–Energy–Food–Climate Nexus».
  • Το πρόγραμμα προσφέρει διεπιστημονική εκπαίδευση με έμφαση στη διαχείριση υδάτινων πόρων, βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, αγροδιατροφικά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, κυκλική οικονομία και κλιματική ανθεκτικότητα.
  • Οι απόφοιτοι θα έχουν επαγγελματικές προοπτικές σε έρευνα, δημόσια διοίκηση, διεθνείς οργανισμούς, ενεργειακό και αγροδιατροφικό τομέα, τεχνολογία και βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα, με έμφαση στη θεμελιώδη γνώση, εξειδίκευση και ερευνητική καινοτομία.
  • Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων με ολιστική γνώση για βιώσιμες λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις νερού, ενέργειας, τροφίμων και κλίματος.
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που φιλοξενήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το νέο Διεθνές Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Water–Energy–Food–Climate Nexus», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Texas A&M University, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Dual Master of Science αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική πρωτοβουλία διεθνούς εμβέλειας, η οποία απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενεργειακή μετάβαση, την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή, επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διπλού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία, να συμμετάσχουν σε ερευνητικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου και να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς αιχμής που καθορίζουν το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με διεπιστημονική προσέγγιση και έμφαση στη σύνδεση της επιστήμης με την πραγματική οικονομία και κοινωνία, το πρόγραμμα συνδυάζει αντικείμενα όπως:

  • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
  • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα
  • Αγροδιατροφικά Συστήματα
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάλυση Δεδομένων
  • Κυκλική Οικονομία και Βιωσιμότητα
  • Κλιματική Ανθεκτικότητα και Προσαρμογή

Οι απόφοιτοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για σταδιοδρομία στην έρευνα, τη δημόσια διοίκηση, τους διεθνείς οργανισμούς, τον ενεργειακό και αγροδιατροφικό τομέα, τις εταιρείες τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιωσιμότητας και της πράσινης μετάβασης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι, η δομή και οι προοπτικές του προγράμματος από τον Θωμά Μπαρτζάνα, αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονιστή του προγράμματος, καθώς και από τη Γεωργία Ντάτση, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Αχιλλέα Βασιλόπουλο, επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ομιλητές ανέδειξαν τη διεπιστημονική φιλοσοφία του προγράμματος, το περιεχόμενο των σπουδών, τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρει στους φοιτητές, καθώς και τις σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές που δημιουργούνται σε τομείς που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή, την ενέργεια, το νερό και την κλιματική ανθεκτικότητα.

Ο κΘωμάς Μπαρτζάνας, αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Συντονιστής του Προγράμματος, δήλωσε:

«Το νέο Διεθνές Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Water–Energy–Food–Climate Nexus” αποτελεί μια σημαντική επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία. Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Texas A&M University, δημιουργούμε ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδέει την εκπαίδευση και την έρευνα με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά επιστημόνων με μια ολιστική γνώση ώστε να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για το νερό, την ενέργεια, τα τρόφιμα και το κλίμα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον».

Από την πλευρά της, η κα Ντάτση εξήγησε πως θα λειτουργήσουν τρία εξάμηνα, το πρώτο με τις θεμελιώδεις αρχές, το δεύτερο με την εξειδίκευση και την εφαρμογή και το τρίτο με την έρευνα και την καινοτομία. Στις ερευνητικές δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από το μεταπτυχιακό αναφέρθηκε ο κ. Βασιλόπουλος, λέγοντας πως πρόκειται για ένα κοινό διεθνές πρόγραμμα από δυο ηγετικά πανεπιστήμια.

Ο Konstantinos Pappas, PhD, Associate Director του Texas A&M Energy Institute και Adjunct Professor στο Department of Biological and Agricultural Engineering του Texas A&M University, δήλωσε:

«Η συνεργασία μεταξύ του Texas A&M University και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις. Το πρόγραμμα Water–Energy–Food–Climate Nexus προσφέρει στους φοιτητές μια μοναδική διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, έρευνα αιχμής και πρακτική εφαρμογή της γνώσης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη συνεργασία και για τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τη νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Texas A&M University μοιράζονται το κοινό όραμα της ανάπτυξης επιστημονικής γνώσης με παγκόσμιο αντίκτυπο, επενδύοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος.

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