Ξεκίνησε η περίοδος εγγραφών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Οι αιτήσεις και οι ημερομηνίες

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανοίγει και φέτος τις πύλες του για νέους φοιτητές, προσφέροντας 3 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως την 15η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:59 π.μ. Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι να συμπληρωθούν οι 500 αιτήσεις για το ΕΑΓ και οι 260 αιτήσεις για το ΕΑΨ, ενώ για τα υπόλοιπα προγράμματα οι επιπλέον αιτήσεις θα χαρακτηριστούν ως επιλαχούσες.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης, ενώ τα αποτελέσματα εισαγωγής θα ανακοινωθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα (σε αρχεία pdf μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png για τη φωτογραφία)

Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος, με επίσημη μετάφραση και αναγνώριση σε περίπτωση αλλοδαπής. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο πτυχιακό πρόγραμμα ή Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δελτίο ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατήριο. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. για όσους υποβάλλουν αίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με επικύρωση και επίσημη μετάφραση εφόσον προέρχεται από το εξωτερικό.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν πιστοποιημένους μεταφραστές μέσω της πλατφόρμας metafraseis.services.gov.gr.

Το κόστος σπουδών

Αναφορικά με τη διαδικασία και τους διαθέσιμους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής, θα λάβετε σχετική αναλυτική ενημέρωση στις αρχές Δεκεμβρίου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας. Το ύψος της οικονομικής συμμετοχής ανά Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για τις Θ.Ε. του 1ου εξαμήνου: - για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών το ύψος της οικονομικής συμμετοχής ανέρχεται από 250 ευρώ έως 350 ευρώ ανά Θ.Ε.

-για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών το ύψος της οικονομικής συμμετοχής ανέρχεται σε από 350 ευρώ έως 650 ανάλογα με το Πρόγραμμα

1. Για να δείτε μια σύντομη παρουσίαση των Π.Σ. του ΕΑΠ της τρέχουσας Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

2. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

3. Για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις εισαγωγής πατήστε εδώ

4. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

5. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.

6. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

