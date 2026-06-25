Αναστάτωση στη Νέα Αγχίαλο: Πλάτανος 200 ετών ξεράθηκε μέσα σε μια μόνο μέρα

Snapshot Ένας πλάτανος 200 ετών στη Νέα Αγχίαλο ξηράθηκε μέσα σε μία μόνο ώρα.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η ξήρανση προκλήθηκε σκόπιμα μέσω δηλητηρίασης.

Βρέθηκαν τρύπες με την ίδια κλίση γύρω από τον κορμό του δέντρου, πιθανώς από τρυπάνι.

Υπάρχει η υπόθεση ότι κάποιος έριξε ζιζανιοκτόνο μέσα στις τρύπες για να καταστρέψει το δέντρο.

Οι κάτοικοι πραγματοποιούν έρευνες για να εντοπίσουν τον υπαίτιο της δηλητηρίασης. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Νέας Αγχιάλου η είδηση ότι της ξήρανσης – από τη μια στιγμή στην άλλη- του μεγάλου πλάτανου που βρίσκετσι στον κεντρικό πεζόδρομο.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι αυτό συνέβη μόλις μέσα σε μία ώρα και είναι πολύ προβληματισμένοι σχετικά με το τι έχει συμβεί.

Σε καταγγελία που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνεται ότι γύρω γύρω από τον κορμό του στο ίδιος ύψος, με την ίδια κλίση, υπάρχουν τρύπες.

Εικάζεται ότι κάποιος δεν ήθελε το δέντρο, άνοιξε τρύπες με τρυπάνι και έριξε ισχυρό ζιζανιοκτόνο.

Η καταγγελία συνοδεύτηκε από ποικίλα σχόλια, με τους κατοίκους της περιοχής να κάνουν έρευνες για να οδηγηθούν στον υπαίτιο.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr