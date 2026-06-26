Διακοπές νερού την Παρασκευή (26/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες και Προγραμματισμένες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ)
Αμερικής 11
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ)
Ευριπίδου και Σωκράτους
- ΜΑΡΟΥΣΙ
Αγ. Ελεούσης και Κονίτσης
- ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Γρ. Λαμπράκη και Μελίνας Μερκούρη
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