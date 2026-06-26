Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στην Υπερειδική στο Ελληνικό ο Χαρδαλιάς - «Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας»

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικής υποστήριξε ενεργά την Υπερειδική Διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο «The Ellinikon».

Η εκδήλωση προβάλλει διεθνώς την Αττική και την Ελλάδα, δημιουργώντας σημαντικό αναπτυξιακό, τουριστικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η πρόσβαση στην Υπερειδική Διαδρομή ήταν ελεύθερη για το κοινό, προωθώντας την εκδήλωση ως ανοιχτή γιορτή για όλους τους πολίτες.

Η Περιφέρεια αξιοποιεί το Ράλλυ για την προώθηση της οδικής ασφάλειας, προβάλλοντας το μήνυμα της υπεύθυνης οδήγησης σε δημόσιους δρόμους.

Η διοργάνωση ενίσχυσε την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την προβολή της Αττικής ως σύγχρονου διεθνούς προορισμού. Snapshot powered by AI

Με την παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά πραγματοποιήθηκε η έναρξη του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις, ενός από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο, με την εκκίνηση της Υπερειδικής Διαδρομής από το «The Ellinikon».

Ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε στην αφετηρία της Υπερειδικής Διαδρομής, της οποίας η Περιφέρεια Αττικής είναι μεγάλος χορηγός, έδωσε το σήμα για την έναρξη της δεύτερης κατά σειράς εκκίνησης, ενώ μίλησε με πληρώματα αυτοκινήτων και με θεατές.

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«Το Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι απλώς ένας ιστορικός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Είναι μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας που προβάλλει την Αττική και τη χώρα μας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας σημαντικό αναπτυξιακό, τουριστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι από τα event που έχουμε συμπεριλάβει στην τουριστική μας καμπάνια και επενδύουμε σε αυτό. Γιατί όταν δεκάδες διεθνή δίκτυα προβάλουν τη θετική εικόνα της Αττικής και της χώρα μας, είναι αυτονόητο ότι κάθε ευρώ που δαπανάται, μας επιστρέφει πολλαπλάσια» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα την Υπερειδική Διαδρομή, όπως και κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση - τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ Hellas Tour κ.α. - που ενισχύει την εξωστρέφεια του τόπου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες της μητροπολιτικής μας περιφέρειας.

Ράλλυ Ακρόπολις 2026 INTIME NEWS

Η επιλογή του Ελληνικού, ενός χώρου που συμβολίζει τη νέα εποχή ανάπτυξης της Αττικής, προσέδωσε ξεχωριστή δυναμική στη φετινή εκκίνηση του αγώνα. Παράλληλα, επιμείναμε ώστε η πρόσβαση των πολιτών να είναι ελεύθερη, γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις πρέπει να αποτελούν μια ανοιχτή γιορτή για όλους. Θέλουμε οι γειτονιές μας να είναι ζωντανές και να εκπέμπουν συγκεκριμένα μηνύματα. Και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό μήνυμα είναι να δώσουμε βάση στην οδική ασφάλεια. Η ταχύτητα είναι για τις πίστες. Στους δρόμους χρειάζεται προσοχή σοβαρότητα σύνεση για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και οι γύρω μας

Ράλλυ Ακρόπολις 2026 INTIME NEWS

Είναι λοιπόν στρατηγική επιλογή μας να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε διεθνή αθλητικά γεγονότα υψηλού κύρους, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, προβάλλουν την Αττική ως σύγχρονο διεθνή προορισμό και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, επενδύουμε σε δράσεις που αφήνουν ουσιαστική παρακαταθήκη για το μέλλον της Αττικής».

Την Υπερειδική Διαδρομή τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που έδωσε το σήμα της έναρξης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι Δήμαρχοι Ελληνικού Ανδρέας Κωνσταντάτος, Παπάγου - Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν οι Αντιπεριφερειάρχες Νότιου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου, Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου, Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος, Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος και Αλσών – Πάρκων και Υγείας Ζώων Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Ολυμπιακού Ιδεώδους Βασιλική Μιλλούση και Κέντρων Logistics και Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος, η Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής Βίκυ Καβαλλάρη, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της “Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.” Έφη Φιλιοπούλου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

Πολλές οι εκπλήξεις της Περιφέρειας Αττικής για τους θεατές της Υπερειδικής

Η Περιφέρεια Αττικής, ως μεγάλος χορηγός της Υπερειδικής, είχε ετοιμάσει ένα ευρύχωρο θεματικό περίπτερο στο fan zone της διοργάνωσης, μέσα στο οποίο περίμεναν τους λάτρεις του ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Περιφέρειας μπορούσαν να μπουν και να βγάλουν φωτογραφία στον θρυλικό «Πλαπούτα», το ιστορικό Ford Escort Mk2 Gr2 με το οποίο ο Τάσος Μαρκουΐζος - ο γνωστός «Ιαβέρης» και ο Κώστας Στεφανής είχαν κατακτήσει το 1980 στο 27ο Ράλλυ Ακρόπολις, την εναρκτήρια ειδική διαδρομή της Πάρνηθας, γράφοντας με τον χρόνο ρεκόρ τους μια από τις ενδοξότερες σελίδες του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ελαφρύ και ευέλικτο, με μηχανικές μετατροπές που του εξασφάλιζαν ταχύτητα και αντοχή ακόμα και στις πιο απαιτητικές off road διαδρομές, το αυτοκίνητο είχε χαρίσει τη νίκη σε συνολικά 8 ειδικές διαδρομές στο πλήρωμά του. Μάλιστα, όσοι φωτογραφήθηκαν με φόντο τον «Πλαπούτα», πήραν και ως μικρό αναμνηστικό δώρο από ένα καπέλο jockey με τα λογότυπα της Περιφέρειας Αττικής.

Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Danae Kokkinaki

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, καθώς στο περίπτερο της Περιφέρειας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σνακς με την υπογραφή του διάσημου σεφ Βασίλη Καλλίδη, ενώ συνόδευσαν αυτή τη μοναδική εμπειρία με ξεχωριστές μουσικές από τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τον Κώστα Ζήκο στα decks του ραδιοφωνικού σταθμού Athens DeeJay, που έκανε ζωντανή μετάδοση από το σημείο.

Η Περιφέρεια Αττικής ενεργός υποστηρικτής του ιστορικού θεσμού του Ράλλυ Ακρόπολις

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Υπερειδική Διαδρομή που σηματοδότησε την πανηγυρική έναρξη του κορυφαίου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) στην Ελλάδα, στη διοργάνωση ξεπερνά τα όρια μιας απλής χορηγικής δράσης. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέει τον αθλητισμό με την εξωστρέφεια, την τουριστική προβολή, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία σημαντικών εμπειριών για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής.

Ράλλυ Ακρόπολις 2026 nikoskaranikolas.com

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, ύστερα από πρωτοβουλία και σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Αττικής, η παρακολούθηση της Υπερειδικής Διαδρομής πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες, οικογένειες και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να ζήσουν από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του Ράλλυ Ακρόπολις χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Η επιλογή αυτή αντανακλά τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να διασφαλίζει ότι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις παραμένουν προσβάσιμες σε όλους, μετατρέποντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός σε μια ανοιχτή γιορτή για την κοινωνία.

Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Danae Kokkinaki

Παράλληλα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η Περιφέρεια Αττικής συνέβαλε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών δράσεων, με έμφαση στην ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των θεατών, τη λειτουργική διαχείριση της κυκλοφορίας και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης σε μια περιοχή αυξημένης επισκεψιμότητας.

Η επιλογή του Ελληνικού για τη φιλοξενία της Υπερειδικής προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στη φετινή διοργάνωση: σε έναν χώρο που εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη Αττική και τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης, το ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις συνάντησε το μέλλον, δημιουργώντας εικόνες που ταξίδεψαν σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο και ανέδειξαν τη δυναμική της μητροπολιτικής περιφέρειας. Ταυτόχρονα, η παρουσία χιλιάδων επισκεπτών, αγωνιστικών ομάδων, στελεχών της διοργάνωσης και εκπροσώπων των διεθνών μέσων ενημέρωσης δημιούργησε σημαντική κινητικότητα στην τοπική αγορά, ενισχύοντας τον τουρισμό, την εστίαση, το εμπόριο και τις μεταφορές.

Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Danae Kokkinaki

Πέρα από την αναπτυξιακή διάσταση της διοργάνωσης, η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιεί το Ράλλυ Ακρόπολις και ως μέσο ανάδειξης της σημασίας της οδικής ασφάλειας. Μέσα από τη μεγάλη απήχηση του αγώνα, προβάλλεται το μήνυμα της υπεύθυνης οδήγησης και του σεβασμού των κανόνων κυκλοφορίας, υπενθυμίζοντας ότι οι υψηλές ταχύτητες έχουν θέση μόνο σε ελεγχόμενα αγωνιστικά περιβάλλοντα και όχι στους δημόσιους δρόμους. Με αυτόν τον τρόπο, η διοργάνωση λειτουργεί και ως μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, γύρω από την αξία της ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς.