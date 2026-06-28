Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Δύο συλλήψεις

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, εκ των οποί οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και οι 7 συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται.

Διερευνώνται τα αίτια των πυρκαγιών από ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Στην Αττική έγιναν δύο συλλήψεις για παραβάσεις πυροπροστασίας σε περιοχή με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σε 79χρονο στη Νέα Μάκρη επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για παράνομη χρήση μεταλλικής ψησταριάς.

Από 1η Ιανουαρίου έως 28 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 488 διοικητικά πρόστιμα και πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις για παραβάσεις πυροπροστασίας. Snapshot powered by AI

Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Δύο συλλήψεις και ένα διοικητικό πρόστιμο

Στη διερεύνηση δύο περιστατικών παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, που καταγράφηκαν σήμερα σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής προχώρησε σήμερα στη σύλληψη μιας 59χρονης και ενός 44χρονου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε σε χώρο σκοπευτηρίου, στις Αφίδνες Αττικής, παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας, λόγω του πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, 79χρονος, στη Νέα Μάκρη Αττικής, προέβη σε χρήση μεταλλικής ψησταριάς, κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας. Για το περιστατικό επιλήφθηκε το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, ενώ στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας, παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιοχές ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 28 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 488 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 560.470,41 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 125 (93,94%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,06%) πυρκαγιές από πρόθεση.