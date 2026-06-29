Διακοπές νερού τη Δευτέρα (29/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΙΛΙΣΙΑ)
Μιχαλακοπούλου και Κρουσόβου
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ηρακλέους και Παναγούλη
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)
Σκυλίτση και Ζέας
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