Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (29/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (29/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΩΚΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΡΚΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

758

Λειτουργία

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΟΤΥΑΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, ΑΒΕΡΩΦ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΤΡΟΥ, ΖΗΛΩΝ, ΟΛΒΙΑΣ, ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ, ΓΑΓΓΡΑΣ, ΓΑΔΙΛΩΝ, ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

427

Κατασκευές

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝ. ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ. ΚΑΒΑΦΗ απο κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΡΙΤΣΟΥ απο κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ έως κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΟΒΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

819

Κατασκευές

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

815

Κατασκευές

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Β.ΠΑΥΛΟΥ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΝΙΣΥΡΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΤΕΓΕΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΛΑΓΚΑΔΑ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΑΙΓΑΙΟΥ

274

Κατασκευές

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 2:30:00 μμ

ΕΡΥΘΡΩΝ

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.

378

Συντήρηση

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΟΔΟΙ:ΙΘΑΚΗΣ, ΑΝΑΦΗΣ, ΣΙΦΝΟΥ

1685

Λειτουργία

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ.

432

Κατασκευές

29/6/2026 8:00:00 πμ

29/6/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - Λ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΚΑΝΕΛΗ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

472

Λειτουργία

29/6/2026 9:00:00 πμ

29/6/2026 10:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ

821

Κατασκευές

29/6/2026 9:00:00 πμ

29/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΝΟ 107 απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 169 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

816

Κατασκευές

29/6/2026 9:00:00 πμ

29/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚ ΜΙΛΑΝ, ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ, ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ, ΝΕΪΓΥ, ΛΕΩΦ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ/ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

434

Κατασκευές

29/6/2026 12:00:00 μμ

29/6/2026 2:00:00 μμ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΨΑΘΑΣ: ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΙΛΛΙΩΝ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑ.

1710

Συντήρηση

29/6/2026 12:00:00 μμ

29/6/2026 4:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ έως κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

820

Κατασκευές

29/6/2026 2:00:00 μμ

29/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΕΡΙΓΝΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

759

Λειτουργία

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