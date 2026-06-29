Ηράκλειο: Σώθηκε από θαύμα μωρό 11 μηνών που κατάπιε ελατήριο

Snapshot Ένα βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.

Το μωρό αρχικά νοσηλεύτηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί της ΩΡΛ Κλινικής αφαίρεσαν το ελατήριο, παρότι η επέμβαση έγινε σε ημέρα μη εφημερίας.

Το παιδί είναι καλά στην υγεία του μετά την αφαίρεση του ξένου σώματος. Snapshot powered by AI

Τύχη βουνό είχε ένα βρέφος 11 μηνών το οποίο κατάπιε ελατήριο από στυλό, διαφεύγοντας, προφανώς, της επίβλεψης των γονιών του, στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό σήμανε «συναγερμό» στις Αρχές και το μωρό διεκομίσθη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που θεωρήθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ και την ΩΡΛ Κλινική.

Εκεί οι γιατροί αφαίρεσαν το ελατήριο και μάλιστα σε ημέρα μη εφημερίας. Ευτυχώς το παιδάκι, μετά την περιπέτειά του είναι καλά στην υγεία του.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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