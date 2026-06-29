Ηράκλειο: Σώθηκε από θαύμα μωρό 11 μηνών που κατάπιε ελατήριο
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί αφαίρεσαν το ξένο σώμα
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- Ένα βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.
- Το μωρό αρχικά νοσηλεύτηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.
- Οι γιατροί της ΩΡΛ Κλινικής αφαίρεσαν το ελατήριο, παρότι η επέμβαση έγινε σε ημέρα μη εφημερίας.
- Το παιδί είναι καλά στην υγεία του μετά την αφαίρεση του ξένου σώματος.
Τύχη βουνό είχε ένα βρέφος 11 μηνών το οποίο κατάπιε ελατήριο από στυλό, διαφεύγοντας, προφανώς, της επίβλεψης των γονιών του, στο Ηράκλειο.
Το περιστατικό σήμανε «συναγερμό» στις Αρχές και το μωρό διεκομίσθη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που θεωρήθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ και την ΩΡΛ Κλινική.
Εκεί οι γιατροί αφαίρεσαν το ελατήριο και μάλιστα σε ημέρα μη εφημερίας. Ευτυχώς το παιδάκι, μετά την περιπέτειά του είναι καλά στην υγεία του.
Με πληροφορίες από cretalive.gr
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