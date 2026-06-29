Ρέθυμνο: Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε
Συναγερμός επικράτησε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, όταν μια νεαρή γυναίκα, ενώ απολάμβανε τη βόλτα ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.
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Το περιστατικό συνέβη στο Ενετικό Λιμάνι του Ρεθύμνου και όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο, η γυναίκα ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της.
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