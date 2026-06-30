Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (30/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 11:00:00 πμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ 275 Κατασκευές

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΤΜΕΖΑ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΕΤΜΕΖΑ ΝΟ 12, ΝΟ 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 824 Κατασκευές

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 12:00:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 276 Κατασκευές

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 825 Κατασκευές

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 827 Κατασκευές

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 1:00:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΟΚΟΥ 279 Κατασκευές

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 2:00:00 μμ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΟΔΟΙ : ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΜΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΑΪΜΗ, ΥΔΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 3462 Λειτουργία

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΔΟΙ : ΚΡΕΣΝΑΣ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΕΣΝΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ 406 Λειτουργία

30/6/2026 8:00:00 πμ 30/6/2026 4:00:00 μμ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ Γ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ - ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ - ΒΑΛΤΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1686 Λειτουργία

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΒΑΝΩΦ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΙΝΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΙΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΥΚΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΝΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΟ 0 έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΝΕΡΙΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΤΑΒΑΡΗ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 8:30:00 πμ 30/6/2026 7:30:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΥΚΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ 202 Κατασκευές

30/6/2026 9:00:00 πμ 30/6/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΝΟ 63 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 671 Κατασκευές

30/6/2026 9:00:00 πμ 30/6/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 119 από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ 826 Κατασκευές

30/6/2026 9:00:00 πμ 30/6/2026 5:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΡΙΜΠΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΆΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΜΠΑΣ - ΠΑΛΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ. 3 Λειτουργία

30/6/2026 10:00:00 πμ 30/6/2026 1:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΈΩΧΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 277 Κατασκευές