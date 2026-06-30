Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (30/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 11:00:00 πμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ
275
Κατασκευές
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΤΜΕΖΑ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΕΤΜΕΖΑ ΝΟ 12, ΝΟ 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
824
Κατασκευές
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 12:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
276
Κατασκευές
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
825
Κατασκευές
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός:ΖΑΪΜΗ απο κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
827
Κατασκευές
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 1:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΟΚΟΥ
279
Κατασκευές
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 2:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΟΔΟΙ : ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΜΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΑΪΜΗ, ΥΔΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
3462
Λειτουργία
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΔΟΙ : ΚΡΕΣΝΑΣ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΕΣΝΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ
406
Λειτουργία
30/6/2026 8:00:00 πμ
30/6/2026 4:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ Γ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ - ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ - ΒΑΛΤΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1686
Λειτουργία
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΒΑΝΩΦ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΙΝΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΙΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΥΚΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΝΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΟ 0 έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΝΕΡΙΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΤΑΒΑΡΗ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ έως κάθετο: ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤ. απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 8:30:00 πμ
30/6/2026 7:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΥΚΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 07:30 μμ
202
Κατασκευές
30/6/2026 9:00:00 πμ
30/6/2026 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΝΟ 63 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
671
Κατασκευές
30/6/2026 9:00:00 πμ
30/6/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟ 119 από: 08:30 πμ έως: 03:00 μμ
826
Κατασκευές
30/6/2026 9:00:00 πμ
30/6/2026 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΡΙΜΠΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΆΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΜΠΑΣ - ΠΑΛΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
3
Λειτουργία
30/6/2026 10:00:00 πμ
30/6/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΛΈΩΧΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
277
Κατασκευές
30/6/2026 12:00:00 μμ
30/6/2026 5:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΡ.ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ
278
Κατασκευές