Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

Snapshot Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη το πρωί της 30ης Ιουνίου.

Φέρεται να έπεσε από τον όγδοο όροφο κτιρίου στην οδό Τσιμισκή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, καθώς στο σημείο βρέθηκε ανδρικό τσαντάκι.

Στο σημείο επιχείρησαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για την ανάσυρση της σορού.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η γυναίκα φέρεται να έπεσε από τον όγδοο όροφο κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το αμερικανικό προξενείο στην οδό Τσιμισκή.

Για το περιστατικό εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, αφού στο σημείο όπου έπεσε η γυναίκα βρέθηκε και ένα ανδρικό τσαντάκι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο για να ανασύρουν τη σωρό, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό.

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