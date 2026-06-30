Θεσσαλονίκη: Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
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Θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:15, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του άνδρα.
Για τις συνθήκες της πτώσης διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
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