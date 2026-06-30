Θεσσαλονίκη: Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:15, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του άνδρα.

Για τις συνθήκες της πτώσης διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

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