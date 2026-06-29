Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από επεισόδιο στη Νικοπόλη

Snapshot Στη Νικόπολη της δυτικής Θεσσαλονίκης σημειώθηκε επεισόδιο που οδήγησε στον τραυματισμό δύο ατόμων το απόγευμα της 29ης Ιουνίου.

Οι δύο τραυματίες, που είναι αλλοδαποί, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για κατάθεση.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τα κίνητρα του επεισοδίου, συνεχίζοντας την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας με παρόμοια συμβάντα στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία εντείνει τις περιπολίες για την πρόληψη νέων επεισοδίων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου στη Νικόπολη της δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά από επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στην περιοχή της Νικόπολης, δυτικά της Θεσσαλονίκης, καταγράφηκε σοβαρό επεισόδιο που οδήγησε σε τραυματισμούς δύο ατόμων. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο, παρέχοντας τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο τραυματίες είναι αλλοδαποί.

Μετά τη φροντίδα τους, οι δύο άνδρες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά, όπου κλήθηκαν να καταθέσουν σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στο επεισόδιο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, εξετάζοντας παράλληλα τα αίτια και τα κίνητρα του περιστατικού.

Το επεισόδιο στη Νικόπολη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά. Η αστυνομία εντείνει τις περιπολίες και την παρουσία της στην περιοχή, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων συμβάντων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.