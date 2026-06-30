Νεκρή ανασύρθηκε από τη θάλασσα 78χρονη στον Κορινό Πιερίας

Snapshot Μια 78χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στον Κορινό Πιερίας στις 29 Ιουνίου.

Το Λιμενικό παρείχε πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ πριν τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης για το περιστατικό.

Έχει παραγγελθεί η νεκροψία

νεκροτομή για την 78χρονη. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 78χρονη γυναίκα από τη θάλασσα της Κορινού, στην Πιερία, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η υπηρεσία της Σκάλας Κατερίνης που κλήθηκε στο περιστατικό, αρχικά παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το Λιμενικό αναφέρει ότι διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει ζητηθεί η πραγματοποίηση νεκροψίας-νεκροτομής στην 78χρονη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης ότι μια 78χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «ΚΟΡΙΝΟΥ» Πιερίας.

Στην 78χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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