Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

Snapshot Τριπλή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας έκλεισαν, προκαλώντας καθυστερήσεις 10

15 λεπτών από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια και έχει προκληθεί σημαντική συμφόρηση στο σημείο.

Οι λόγοι του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστοι και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας και καταγραφή του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αττική Οδό, στο ύψος της εξόδου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, δημιουργώντας αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Λόγω του τροχαίου παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 15΄στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο.

Σύγκρουση οχημάτων ύψος κόμβου Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Αριστερές λωρίδες κλειστές .

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. https://t.co/E7rEALkPg2 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 30, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να να προκληθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και σημαντική συμφόρηση στο σημείο.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση των επιβαινόντων, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής ροής. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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